Aurora dejó a su bebé en guardería de Nuevo León y murió; exige justicia

El pasado lunes 13 de noviembre, Aurora llevó a su bebé de 10 meses, como todos los días, a una guardería de Nuevo León, llamada Centro Educativo Triunfo, ubicada en el municipio de Guadalupe.

Aurora comentó que la guardería se encuentra a una cuadra de su trabajo, por lo que aprovechaba la cercanía para llevarle de comer a su bebé cada tres horas. Ese lunes, fue a la guardería y al preguntar por su hijo la maestra le cerró la puerta, además de que no le dijo qué era lo que pasaba con el menor.

Momentos más tarde, le informaron que su niño no reaccionaba, por lo que la maestra le pidió a Aurora que le ayudara a realizar trabajos de reanimación.

“Yo lo tomo en los brazos y le doy palmaditas en la espalda, tratando de reanimarlo. Le dije “hijo, estoy aquí, por favor, reacciona"; hice el intento de animarlo. Y ya entre las dos estuvimos intentando hacerle RCP hasta que llegó la ambulancia, pero cuando la ambulancia llega, pues dijo que el niño ya no tenía signos vitales”, señaló Aurora.

Aurora intentó de todo para traer a su hijo de vuelta

A pesar de lo complicado de la situación, la madre no perdió la esperanza y junto con los paramédicos continuó realizando los trabajos de reanimación. Continuaron haciendo todos los esfuerzos posibles, pero ya no había nada que hacer.

“Si no es porque yo voy a verlo, ellas no se dan cuenta que el niño ya no respiraba. La duda y la incertidumbre de ¿qué le pasó a mi hijo? ¿qué pasó en el lapso de menos de 3 horas? En el momento que yo lo dejé en perfectas condiciones, hasta el momento en que yo voy y las maestras se dan cuenta”, mencionó la madre del niño fallecido.

Ahora, Aurora exige justicia por la muerte de su hijo, pues considera que en la guardería no recibió el cuidado necesario para evitar esta tragedia.