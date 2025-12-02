Este es el calendario de pago del mes de diciembre de la Beca Rita Cetina 2025

Si recibes la Beca Rita Cetina, es importante que revises el calendario de pago de diciembre para saber exactamente cuándo podrás disponer del apoyo. Esto te permitirá planear tus gastos, evitar retrasos y asegurarte de que tu depósito llegue en la fecha correcta.

¿Cuándo dan el pago de la Beca Rita Cetina en diciembre?

El Banco del Bienestar publicó el calendario de pagos de las Becas para el Bienestar correspondiente a diciembre de 2025.

La entrega del apoyo se realiza según la letra inicial del primer apellido, por lo que es importante revisar la fecha que te corresponde para evitar filas innecesarias y asegurar que tu depósito esté disponible el día indicado.

Fechas de pago por letra del primer apellido

A, B: Jueves 4 de diciembre

Jueves de diciembre C: Viernes 5 de diciembre

Viernes de diciembre D, E, F: Lunes 8 de diciembre

Lunes de diciembre G: Martes 9 de diciembre

Martes de diciembre H, I, J, K, L: Miércoles 10 de diciembre

Miércoles de diciembre M: Jueves 11 de diciembre

Jueves de diciembre N, Ñ, O, P, Q: Lunes 15 de diciembre

Lunes de diciembre R: Martes 16 de diciembre

Martes de diciembre S: Miércoles 17 de diciembre

Miércoles de diciembre T, U, V, W, X, Y, Z: Jueves 18 de diciembre

Calendario de pagos – Diciembre 2025

Becas para el Bienestar por letra del primer apellido.

Consulta tu día en la imagen y prepárate para el depósito vía Banco del Bienestar.#BecasBienestar #RitaCetina #BenitoJuárez #JEF pic.twitter.com/FXGNiCYByD — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) December 2, 2025

Si necesitas verificar tu saldo o confirmar que el pago ya fue liberado, puedes hacerlo directamente en la app del Banco del Bienestar o en su sitio oficial.

Registro para la Beca Rita Cetina

Las fechas para realizar el registro para recibir el apoyo de la Beca Rita Cetina se publicarán en su página oficial, este año, terminaron las inscripciones, sin embargo, es necesario que tengas en cuenta todos estos pasos para cuando se habrá el registro puedas realizarlo sin inconvenientes.

Ingresa al portal oficial

Inicia sesión con tu Llave MX. (En esa misma página puedes realizarlo)

Completa los datos personales del padre o tutor (Haz clic en “Registrar estudiante”).

Ingresa la CURP del alumno y valida los datos.

Introduce la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la secundaria, cuando termines de realizar todos estos pasos, imprime o guarda el comprobante de registro.

El estudiante, lo único que debe presentar es su CURP y la clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela en la que cursas actualmente.