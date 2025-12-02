Este es el calendario de pago del mes de diciembre de la Beca Rita Cetina 2025
La Beca Rita Cetina publica su calendario de pago de diciembre: conoce las fechas clave y verifica cuándo podrás recibir tu apoyo antes de que termine el año.
Si recibes la Beca Rita Cetina, es importante que revises el calendario de pago de diciembre para saber exactamente cuándo podrás disponer del apoyo. Esto te permitirá planear tus gastos, evitar retrasos y asegurarte de que tu depósito llegue en la fecha correcta.
¿Cuándo dan el pago de la Beca Rita Cetina en diciembre?
El Banco del Bienestar publicó el calendario de pagos de las Becas para el Bienestar correspondiente a diciembre de 2025.
La entrega del apoyo se realiza según la letra inicial del primer apellido, por lo que es importante revisar la fecha que te corresponde para evitar filas innecesarias y asegurar que tu depósito esté disponible el día indicado.
Fechas de pago por letra del primer apellido
- A, B: Jueves 4 de diciembre
- C: Viernes 5 de diciembre
- D, E, F: Lunes 8 de diciembre
- G: Martes 9 de diciembre
- H, I, J, K, L: Miércoles 10 de diciembre
- M: Jueves 11 de diciembre
- N, Ñ, O, P, Q: Lunes 15 de diciembre
- R: Martes 16 de diciembre
- S: Miércoles 17 de diciembre
- T, U, V, W, X, Y, Z: Jueves 18 de diciembre
Becas para el Bienestar por letra del primer apellido.
Si necesitas verificar tu saldo o confirmar que el pago ya fue liberado, puedes hacerlo directamente en la app del Banco del Bienestar o en su sitio oficial.
Registro para la Beca Rita Cetina
Las fechas para realizar el registro para recibir el apoyo de la Beca Rita Cetina se publicarán en su página oficial, este año, terminaron las inscripciones, sin embargo, es necesario que tengas en cuenta todos estos pasos para cuando se habrá el registro puedas realizarlo sin inconvenientes.
- Ingresa al portal oficial
- Inicia sesión con tu Llave MX. (En esa misma página puedes realizarlo)
- Completa los datos personales del padre o tutor (Haz clic en “Registrar estudiante”).
- Ingresa la CURP del alumno y valida los datos.
- Introduce la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la secundaria, cuando termines de realizar todos estos pasos, imprime o guarda el comprobante de registro.
El estudiante, lo único que debe presentar es su CURP y la clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela en la que cursas actualmente.