Colapso en el ISSSTE: Hospital Darío Fernández suma 72 horas a oscuras: evacúan terapia intensiva

La infraestructura sanitaria en la capital del país enfrenta una situación crítica tras confirmarse que el Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro, perteneciente al ISSSTE, ha permanecido sin servicio de energía eléctrica regular durante los últimos 3 días.

Esta falla prolongada en el suministro ha generado una serie de complicaciones operativas que afectan directamente la atención de los derechohabientes y la seguridad de los internos en estado delicado.

El Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro del ISSSTE en la CDMX lleva tres días sin luz.



Aunque cuenta con planta de energía, pacientes de terapia intensiva han sido trasladados a otros hospitales, mientras que citas de derechohabientes están siendo reprogramadas.



Tres días de parálisis por falta de luz en el Hospital Darío Fernández

A pesar de que el centro hospitalario dispone de una planta generadora de emergencia para solventar contingencias, la capacidad de este sistema alterno no ha sido suficiente para mantener la normalidad en todas las áreas del inmueble.

Debido a la incertidumbre y las limitaciones técnicas que implica operar bajo estas condiciones, las autoridades médicas tomaron la determinación de realizar el traslado de las personas que se encontraban en la unidad de terapia intensiva.

Estos individuos, cuya estabilidad depende de equipos especializados de soporte vital, fueron enviados a otras unidades médicas para garantizar su cuidado continuo.

Evacuación de emergencia: Trasladan a pacientes críticos

Por otro lado, la interrupción del servicio eléctrico ha paralizado las actividades administrativas y de consulta externa. Decenas de usuarios que tenían programadas citas médicas se han visto obligados a posponer sus revisiones, ya que el personal se encuentra en proceso de reprogramar los turnos debido a la imposibilidad de brindar el servicio de manera adecuada.

Este escenario ha sido interpretado por diversos sectores como un reflejo del estado de deterioro y falta de mantenimiento que presentan las instituciones que integran el esquema público de salud.

Afectación a derechohabientes: Reprogramación masiva de citas médicas

Hasta el momento, no se ha precisado el origen exacto de la falla ni el tiempo estimado para que la iluminación y la fuerza eléctrica se restablezcan por completo en el edificio.

Mientras tanto, la operación del hospital se mantiene bajo servicios mínimos, priorizando únicamente las emergencias que la planta de luz permite cubrir, en lo que representa una jornada de parálisis para uno de los centros de atención más relevantes del ISSSTE en la Ciudad de México.

