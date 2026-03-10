¿Hay clases el viernes 13 de marzo 2026? Esto dice la SEP sobre la suspensión de actividades en todo México

En los últimos días, miles de alumnos y padres de familia se han preguntado si habrá suspensión de actividades en todas las escuelas de México el próximo 13 de marzo 2026, pero ¿habrá clases este viernes?

¿Hay clases este viernes 13 de marzo 2026 en México?

¡Atención, estudiantes! El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que este viernes 13 de marzo 2026 NO habrá clases en las escuelas de educación básica de todo México .

La suspensión de actividades de este viernes marca el inicio del megapuente de cuatro días para millones de estudiantes de la República México.

¿Qué alumnos tendrán el 'megapuente' de marzo 2026?

El primer megapuente de cuatro días en marzo 2026 únicamente aplica para las y los estudiantes de educación básica, por lo que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases hasta el próximo martes 17 de marzo 2026.

Por su parte, los estudiantes de preparatoria y universidad las clases se suspenderán el día lunes 16 de marzo por el natalicio de Benito Juárez.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa 2026?

El calendario de la SEP indica que las vacaciones de Semana Santa 2026 serán desde el lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril , por lo que las y los estudiantes regresarán a las aulas para el lunes 13 de abril.

Por otro, las vacaciones de verano 2026, darán inicio el 15 de julio de este mismo año, finalizando el ciclo escolar 2025-2026.

Próximos días sin clases en el calendario SEP para marzo 2026

El mes de marzo 2026 cuenta con algunos días de descanso para las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, pero ¿cuáles serán los días que no habrá clases?



Lunes 16 de marzo - Suspensión por el Natalicio de Benito Juárez.

Viernes 27 de marzo - Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.

Vacaciones de Semana Santa - Comienzan el lunes 30 de marzo 2026.

La suspensión de clases de este viernes 13 de marzo 2026 se debe a la Descarga Administrativa, el día en el que las y los maestros suben las calificaciones al sistema, por ello, los alumnos no asisten a clases.