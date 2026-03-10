Conoce a Togo, el perro que halló a los trabajadores atrapados en San Antonio Abad

La tragedia ocurrida por el colapso de un edificio en San Antonio Abad llegó a su fin la mañana de este martes con la recuperación de la tercera persona atrapada, lamentablente sin vida; sin embargo, entre el polvo y el concreto, el personaje clave para el hallazgo fue Togo, el perro rescatista del Heroico Cuerpo de Bomberos que permitió la localización.

Alrededor de las 2:00 de la madrugada, Togo realizó un "marcaje positivo" que llevó a los equipos de emergencia a localizar el segundo cuerpo a aproximadamente un metro de profundidad bajo los escombros.

Su precisión permitió que los rescatistas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), la Secretaría de Marina y los Bomberos de la CDMX concentraran sus esfuerzos de excavación en puntos exactos, evitando riesgos estructurales adicionales.

Nuestro método de capacitación y entrenamiento da los mejores resultados. En su intervención, nuestro compañero Togo realizó dos marcajes exitosos que permitieron localizar y rescatar los cuerpos de dos personas en el inmueble ubicado en San Antonio Abad. #BuenosDías pic.twitter.com/IEdxNzGvit — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

Este #FelizDomingo Togo ya salió a su paseo matutino. 🐕‍🦺 pic.twitter.com/5oEwpfBHzX — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 22, 2025

¿Quién es Togo? El nuevo héroe de los Bomberos CDMX

El Heroico Cuerpo de Bomberos presume a Togo como un pastor alemán negro de 4 años. Junto a su manejador, el bombero Donovan Millán, forma parte de la primera célula "homo-canina" especializada en la búsqueda de personas atrapadas tras desastres.

Togo se integró a las filas del cuerpo de bomberos en octubre de 2023, tras un intenso entrenamiento de seis meses diseñado para desarrollar su olfato en las condiciones más adversas.

Capacidades de élite: El olfato que desafía el concreto

La eficacia de Togo en el derrumbe de San Antonio Abad no fue casualidad. Sus especificaciones técnicas lo sitúan como uno de los activos más valiosos de la ciudad para casos de sismos, explosiones o derrumbes:



Detección profunda: Su olfato puede percibir el aroma de una persona hasta a 12 metros de profundidad .

Su olfato puede percibir el aroma de una persona hasta a . Rapidez de respuesta: Es capaz de localizar a una persona en un rango de hasta 2,000 metros cuadrados en solo 3 minutos .

Es capaz de localizar a una persona en un rango de hasta 2,000 metros cuadrados en solo . Especialización: Está entrenado específicamente para estructuras colapsadas, donde el ruido y el polvo suelen confundir otros métodos de detección.

Togo, nuestro can entrenado en búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas, está entrenado para poder encontrar a una persona en 3 minutos.#FelizMiércoles pic.twitter.com/UbP8DKhqyh — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) February 18, 2026

Tragedia en San Antonio Abad: tres personas sin vida

Con el hallazgo del tercer trabajador a las 07:29 de la mañana, las autoridades confirmaron el fin de las labores de búsqueda. El saldo final de este derrumbe fue de tres trabajadores fallecidos y un lesionado que continúa bajo observación médica.

Los restos recuperados gracias al marcaje de Togo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para su identificación oficial. Mientras tanto, el perímetro en San Antonio Abad permanece bajo resguardo policial para continuar con los peritajes que determinen las causas del colapso no controlado.