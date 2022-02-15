Bélgica permite semana laboral de cuatro días

En un intento por impulsar la flexibilidad laboral tras la contingencia sanitaria por Covid-19, Bélgica ha permitido la semana laboral de cuatro días.

Los empleados belgas podrán trabajar cuatro días a la semana después de que el Gobierno llegó a un nuevo acuerdo laboral destinado a aportar flexibilidad al mercado de trabajo.

Alexander De Croo, primer ministro de Bélgica, señaló que que la pandemia de coronavirus (Covid-19) ha obligado a la gente a trabajar de forma más flexible, además de a combinarla con su vida privada y laboral.

En una rueda de prensa, el "Premier belga" agregó que la contingencia sanitaria por Covid-19 "ha dado lugar a nuevas formas de trabajar".

LIVE Persconferentie over arbeidsmarkt – Conférence de presse sur le marché du travail

https://t.co/IopYaaZj3O — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) February 15, 2022

Trabajadores de Bélgica podrán trabajar 10 horas al día

Los trabajadores que lo soliciten podrán trabajar hasta 10 horas diarias si los sindicatos están de acuerdo, en lugar de las ocho máximas actuales, para trabajar un día menos a la semana por el mismo salario en Bélgica.

Los empelados belgas también podrán elegir trabajar más durante una semana laboral y menos la siguiente, lo que permitirá a las personas gestionar mejor su vida laboral y privada, en caso de copaternidad, por ejemplo.

Amaury Massion, un músico de 44 años, le dijo a Reuters TV que "Creo que dar flexibilidad a los empleados es una gran idea,de hecho, así puedes organizarte de forma diferente, quizástener un fin de semana de tres días, organizarte si tieneshijos, es más fácil".

La Belgique adopte la semaine de 4j entre de gros guillemets et je sens l'embrouille mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus précisément...

Bref abolissons le travail. pic.twitter.com/T1wMr3wnQN — MacTruffade 📜 (@Weathercomrade) February 15, 2022

Derecho a desconexión tras horario laboral cumplido en Bélgica

El acuerdo logrado por el Gobierno de Bélgica también introduce el derecho a la desconexión después del horario laboral para las empresas con más de 20 empleados.

Además, establece nuevas normas para los llamados trabajadores de plataforma, personas empleadas por plataformas de internet como Uber, incluyendo nuevos criterios para considerarlos como empleados.

Bélgica aspira a una tasa de empleo del 80 por ciento para el año 2030, frente al 71.4 por ciento reportada hasta finales del año pasado (2021).