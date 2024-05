¡Hasta perdieron medallas de oro! Los 10 casos de dopaje más escandalosos en Juegos Olímpicos

Atenas 2004, también quedó manchado por casos de dopaje, el ciclista, Tyler Hamilton, ganador de la medalla de oro en contrarreloj, fue despojado de su presea por doping por transfusión sanguínea. Otro caso que encendió las alarmas fue el de los velocistas griegos, Ekaterini Thanou y Konstantinos Kenteris.

En uno de los pretextos más insólitos del dopaje, Kenteris, campeón olímpico de los 200 metros en Sídney, y Thanou, ganadora de la medalla de plata en la misma justa, evitaron el control de dopaje a días del arranque de Atenas 2004. En el primer ‘llamado’ no se presentaron en Chicago y para la segunda cita, los encargados de realizar los exámenes médicos no lograron localizarlos en la villa olímpica; fueron localizados horas después en un centro médico después de que sufrieron un accidente en moto. Tras este sospechoso incidente que posteriormente se perfiló a que fue montado, ambos decidieron no participar en las Olimpiadas.