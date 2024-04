París 2024: Conoce todas las sedes de los Juegos Olímpicos a disputarse en Francia

Los Juegos Olímpicos de París 2024 en Francia no sólo escribirá con tinta de oro el nombre de varios atletas que subirán al Olimpo, no únicamente dejará batallas históricas que serán recordadas para la eternidad, no solamente habrá lágrimas de tristezas y glorias, también quedará plasmada en las memorias, lo maravilloso de las históricas sedes en las que se disputará la justa veraniega, desde la famosa Torre Eiffel o el Champ de Mars.

¿En qué sedes se disputarán los Juegos Olímpicos de París 2024?

Las Olimpiadas se llevarán a cabo entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024 y tendrá más de 30 recintos donde se disputarán disciplinas como el futbol, atletismo, natación o clavados.

La lista completa, de las 35 sedes que acogerá estas grandes gestas deportivas, tiene a estos históricos recintos como protagonistas.



Bercy Arena Estadio de Francia Estadio Naútico Vaires-sur-Marne Invalides Parque de los Príncipes Centro Acuático Estadio Torre Eiffel Estadio Pierre Mauroy Parc Urbain La Concord Pont Alexandre III Centro de Tiro Chateauroux Estadio de Lyon Estadio Roland-Garros Marina de Marsella Porte de La Chapelle Arena Estadio de Burdeos Estadio de Marsella Estadio Yves-du-Manoir París Norte Arena Le Bourget Champ de Mars Arena Estadio de Niza Grand Palais Palacio de Versalles París Sur Arena Colina de Elancourt Estadio Geoffroy Guichard Golf National Paris La Défense Arena Teahupo’o, Tahití, Trocadéro Estadio de BMX Saint-Quentin-en-Yvelines Estadio La Beaujoire Hôtel de Ville Sede Esc. Dep Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines

| Reuters

Estos son los recintos y disciplinas que albergará cada sede

El balompié será el deporte que más presencia tenga en las sedes, pues se disputará en ocho estadios referentes de la Ligue 1, en la lista están: Parque de los Príncipes (PSG), Estadio La Beaujoire (Nantes), Estadio Geoffroy Guichard (Saint-Étienne), Estadio de Marsella (Olympique de Marsella), Estadio de Lyon (Olympique de Lyon), Estadio de Burdeos (Girondins de Burdeos) y el Estadio de Niza (OGC Niza).

Otro mítico recinto que abrirá sus puertas para los Juegos Olímpicos de París 2024 será el complejo de Roland Garros, conocido por tener uno de los cuatro slams de la máxima categoría del tenis, en este maravilloso escenario se disputarán competencias de boxeo y del deporte blanco.

| Reuters

El básquetbol, que tendrá como máximo contendiente a la selección de Estados Unidos, pues apunta a llevar a jugadores de la NBA de la talla de LeBron James (Lakers), Jason Tatum (Celtics) y Stephen Curry (Warriors) entre otras estrellas, se disputará en la Bercy Arena y el Estadio Pierre Mauroy.

La Bercy Arena también será sede de la gimnasia artística y la gimnasia en trampolín, mientras que la gimnasia rítmica se llevará a cabo en la Porte de La Chapelle Arena, complejo que también tendrá el bádminton.

La magia del atletismo, tendrá tres recintos, el Trocadéro, Hôtel de Ville y el Estadio de Francia; por su parte, el ciclismo estará en las ubicaciones del Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines, el Trocadéro, Pont Alexandre III, Invalides y Colina de Elancourt.

El baloncesto 3x3, Breaking, Ciclismo BMX Freestyle y Skateboarding se llevarán a cabo todos en el Parc Urbain La Concorde.

Los combates de Judo y Lucha tendrán sus mejores acciones en la Champ de Mars Arena, mientras que la Esgrima y Taekwondo se podrá seguir desde el Grand Palais.

En el París Sur Arena se albergarán Balonmano, Halterofilia, Tenis de mesa y Voleibol; mientras que el Voleibol de Playa será en el Estadio Torre Eiffel.

¿Dónde se disputarán las competencias acuáticas?

Serán más de cinco sedes las que recibirán las competencias acuáticas de la justa veraniega, las disciplinas de Nado Sincronizado, Clavados y el Waterpolo se llevarán a cabo el Centro Acuático, mientras que la Natación y algunos otros partidos de Waterpolo serán disputadas en el Paris La Défense Arena.

En el Estadio Naútico Vaires-sur-Marne se realizarán las actividades de Canoe Flatwater, el Canoe Slalom y el Remo, mientras que en la Marina de Marsella se llevará a cabo la Vela. El Surf, por su parte, se competirá en el Teahupo’o, Tahití.