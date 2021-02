Biden dice que la democracia es frágil, tras absolución de Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la absolución del expresidente Donald Trump en el Senado por incitación a la insurrección en el Capitolio era un recordatorio de que la democracia es frágil y que cada estadounidense tiene el deber de defender la verdad.

“Este triste capítulo de nuestra historia nos ha recordado que la democracia es frágil. Que siempre hay que defenderla. Que debemos estar siempre atentos. Que la violencia y el extremismo no tienen cabida en Estados Unidos. Y que cada uno de nosotros tiene el deber y la responsabilidad como estadounidenses, y especialmente como líderes, de defender la verdad y derrotar las mentiras”, sentenció.

En un comunicado emitido horas después de que el Senado no reunió la mayoría de dos tercios necesaria para condenar a Trump, señaló que “si bien la votación final no desembocó en una condena, el fondo de la acusación no está en discusión. Incluso los que se oponen a la condena, como el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, creen que Donald Trump fue moralmente responsable de provocar la violencia desatada en el Capitolio”.

El presidente estadounidense indicó que estaba pensando en el oficial de la Policía del Capitolio Brian Sicknick, quien murió durante el asedio el 6 de enero, en otros que valientemente hicieron guardia y en los que perdieron la vida.

Alabó la valentía de quienes se esforzaron por proteger la integridad de la democracia estadounidense, incluidos demócratas y republicanos, funcionarios y jueces electorales, representantes elegidos y trabajadores electorales.

TRUMP BUSCARÁ LA “GRANDEZA AMERICANA”

Luego de su absolución en el Senado, Donald Trump emitió un comunicado donde aseguró que esto era una cacería de brujas, la mayor en la historia de Estados Unidos, puesto que ningún presidente había pasado por algo así.

“El movimiento histórico y patriótico Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo), acaba de empezar. Espero continuar nuestro increíble viaje juntos para lograr la grandeza americana para toda nuestra gente”, agregó.

El exmandatario acusó que el Partido Demócrata tiene vía libre para denigrar el estado de derecho, difamar a las fuerzas del orden, animar a las turbas, excusar a los alborotadores y transformar la justicia en una herramienta de venganza política.

“Quiero transmitir mi gratitud a todos los senadores y miembros del Congreso de Estados Unidos que han defendido con orgullo la Constitución que todos veneramos y los sagrados principios jurídicos de nuestro país”, finalizó.