Niña corta billetes para tarea; Banxico aclara si aún tienen validez

En Tiktok, se hizo viral el video de un menor que recortó unos billetes de varias denominaciones para hacer su tarea, por lo que surgió la duda de si los billetes aún tenían validez, al respecto el Banco de México (Banxico) aclara esta duda.

En la grabación se observa que la menor recorta el rostro de sor Juan Inés de la Cruz, que viene en los billetes de denominación de 200 pesos, mientras que al fondo se observa una hoja blanca con el rostro de varios billetes de 500, 50 y 20 pesos ya recortados.

Aunque el autor del video viral no explica el motivo por el cuál la niña recorta los billetes, usuarios de TikTok dedujeron que se trataba de una tarea, la cual por cierto salió entre los 9000 y mil 470 pesos.

En el video viral, un adulto le quita uno de los billetes de 200 pesos que estaba terminando de cortar.

Cuándo dejan de valer o de tener validez los billetes

Usuarios de TikTok comentaron que los billetes se perdieron se recortaron, sin embargo, estos billetes pueden aún cambiarse en instituciones bancarias, ya que conservan su valor.

Al respecto, en años anteriores Banxico lanzó una sección para responder dudas sobre la validez de los billetes , que contempla casos como el video de TikTok, en las que explica que los billetes que estén rotos y se encuentren pegados con cinta transparente conservan su valor.

Canje de billetes y monedas - taquero

Banxico aclaró que el que esté roto no significa que esté roto por lo que recomienda usar cinta adhesiva transparente para que se conserve, peor no se recomienda usar cinta canela, de aislar o de papel, ya que esto se considera como una intención de cubrir o ocultar algo que le resta valor y podría tratarse de un billete falso al que se le quiere ocultar una característica que no se pudo imitar.

En el caso de que en la tarea donde se usaron billetes recortados les falte alguna piezas pequeñas iguales o menores a 6.16 centímetros cuadrados, es decir, aproximadamente el tamaño de una moneda de diez pesos actualmente en circulación, conservan su valor. Sin embargo, cuando superan ese tamaño se considera “fracciones de billete” y se tienen que evaluar con ciertas reglas para saber si tienen o no validez.

Por ello, Banxico recomienda a los usuarios siempre revisar los billetes a fin de evitar recibir uno falso y cuidarlos para conservar su valor.