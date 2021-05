¡Irreconocible! La sorprendente sesión fotográfica de Billie Eilish

Billie Eilish sorprendió a todos con las primeras fotos que realizó para la edición británica de la revista Vogue.

En estas imágenes, se ve a la intérprete de una forma completamente diferente, dejando atrás las prendas holgadas que la caraterizaban para lucir un corsé y prendas transparentes que incluso permiten ver el tatuaje que tiene desde el muslo de la pierna derecha y hasta la parte inferior de su vientre.

El cambio de imagen de la estrella de 19 años también tiene que ver con la nueva faceta de la estrella, que empieza a promocionar su nuevo álbum ‘Happier Than Ever’, en donde los colores claros y tonos pastel dominan, a diferencia de su predecesor, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’

En el pasado, Eilish declaró que la elección de usar ropa holgada era con la intención de no dejar que su cuerpo fuera sexualizado, además de que tenía cierta desconfianza de su físico, pero ahora parece que todo eso quedó en el pasado.

“Vino a Vogue con una idea. Se preguntó: '¿y si quisiera mostrar más de mi cuerpo por primera vez en una historia de moda? ¿Si quisiera jugar con la corsetería y deleitarme con la estética de las chicas pin-up de mediados del siglo XX que siempre he amado?’”, declaró Edward Enninful, editor en jefe de Vogue Inglaterra.

Te puede interesar: ¡Una más! Alejandra Orozco y Gaby Agundez consiguen plaza olímpica

Billie, como nunca la habíamos visto

Enninful reconoció la estética lograda en la sesión fotográfica de la intérprete de ‘Everything I Wanted’, precisando que a pesar de que se trata de algo completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados, sigue teniendo el sello de la joven.

“Creo que es seguro decir que el resultado es Billie Eilish como nunca la habíamos visto antes, pero como siempre con ella, es más profundo y es la historia detrás de la transformación lo que es la clave”, declaró Enninful.

Como era de esperarse, las imágenes se volvieron virales. La primera imagen que Eilish compartió en sus redes sociales superó los 11.4 millones de ‘likes’ en Instagram a poco más de dos horas de haberla publicado.

En el pasado, Eilish había lanzado una crítica contra las personas que criticaban su físico, y el de las mujeres en general, con un video titulado ‘Not My Responsability’ (No es mi Responsabilidad).

“Resulta que eres hipócrita si quieres mostrar tu piel, y eso te hace fácil y una zorra, y entonces eres una puta. Si lo soy, entonces estoy orgullosa. Yo y todas las chicas somos perras, ¿y sabes qué? Al diablo con eso. Pensemos en lo poderoso que es eso: mostrar tu cuerpo y mostrar tu piel, o no. Lo que decidamos no debería merecer una opinión de los demás”, dice la estrella en un fragmento de aquel clip.

Te puede interesar: VIDEO: Aficionados del Manchester United irrumpen en estadio antes del clásico