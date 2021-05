El actor Billy Porter revela que es VIH positivo desde hace 14 años

Billy Porter, famoso cantante, actor y defensor de los derechos de la comunidad LGBT+, reveló que vive con el virus del VIH desde 2007, cuando fue diagnosticado.

La estrella de “Pose” hizo la revelación en una entrevista para la revista The Hollywood Reporter, en la que habló de los retos a los que se ha enfrentado durante los últimos 14 años, enfocándose en su propia autoaceptación y curación.

“La verdad es la curación, así que espero que esto me libere. Espero que esto me libere para poder experimentar una alegría real pura, para que pueda experimentar la paz, para que pueda experimentar la intimidad, para que pueda tener relaciones sexuales sin vergüenza. Esto es por mí", declaró el también activista.

Billy Porter, ganador de un premio Emmy por su personaje VIH positivo en “Pray Tell”, compartió que el aislamiento por la pandemia de Covid-19 lo llevó a reflexionar sobre lo que él considera “su secreto”, que mantuvo oculto de su madre e incluso de sus compañeros de la misma serie ambientada en la ciudad de Nueva York en la época de los ochenta, en pleno apogeo de la epidemia de sida.

El cantante señaló que compartir su situación con su madre fue lo más difícil, principalmente porque es una fiel creyente de la iglesia pentecostal, por lo que pensaba que su madre no lo perdonaría.

“Ella me dijo: '¿cargaste con esto por 14 años? No vuelvas a hacer esto nunca más. ¡Soy tu madre! Te amo pase lo que pase!”, añadió el actor.

Billy Porter se mantiene saludable

El actor añadió que actualmente vive una de las mejores etapas de su vida en cuanto a salud se refiere, gracias al tratamiento médico que ha seguido y su intenso cuidado personal.

Billy Porter considera al 2007, el mismo año en que le diagnosticaron el VIH, como el peor año de su vida. Además de la enfermedad, también fue diagnosticado con diabetes tipo 2 y firmó los documentos de quiebra.

“Sobreviví para poder contar mi historia, para eso estoy aquí. Emocionalmente, yo me sentía autosuficiente, hasta que dejé de serlo. Me casé en 2017. Ahora estoy tratando de tener una familia; ahora no soy solo yo.

“Es hora de crecer, de seguir adelante porque la vergüenza es destructiva y, si no se resuelve, puede destruir todo a su paso”, añadió el actor.

Además, Billy Porter añadió que está escribiendo un libro sobre sus vivencias y los obstáculos que ha superado. Apenas el lunes pasado, el actor fue confirmado como un hada madrina sin género para la nueva versión cinematográfica de “La Cenicienta”, que se estrenará en septiembre próximo en Amazon Prime Video.

