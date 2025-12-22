Birmex deja de comprar medicamentos e insumos: se complica el panorama para 2026

El Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México ( Birmex ) dejó sin asignar más del 35% de una compra complementaria de medicamentos e insumos para 2026, lo que podría complicar todavía más la situación en los hospitales públicos.

La empresa encargada de las compras de insumos y medicamentos, no adquirió más de 80 millones de piezas, entre medicinas, materiales de curación y auxiliares de diagnóstico.

Por lo anterior, se harán rondas adicionales para negociar precios y completar expedientes, mientras los pacientes y sus familiares viven auténticos calvarios en los hospitales, por la falta de insumos.

Se detectaron anomalías en la compra de medicamentos

En octubre de 2023, ni siquiera había antivenenos para las picaduras de alacrán o de serpientes; un año antes, Birmex confirmó que la producción de este tipo de medicamentos fue de cero piezas.

En el sexenio pasado, la misión del Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México fue la compra y distribución de medicamentos e insumos. Como siempre, son los ciudadanos quienes pagan la factura, porque ante la escasez del antídoto, la vida de los pacientes está en peligro.

Para muestra, lo que ocurrió en Hermosillo, Sonora, donde una niña de 5 años murió luego de ser picada por un alacrán , ya que el hospital no tenía el suero para atender a la menor.

En abril de este 2025, Fuerza Informativa Azteca (FIA) reportó que en contratos recientes se descubrió que algunos medicamentos iban a ser adquiridos a sobreprecio, por un monto de 13 mil millones de pesos.

Por este caso, funcionarios de Birmex fueron removidos, entre ellos su director general, como lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La compra se detuvo porque se detectaron las anomalías, pero el caso levantó sospechas sobre la manera en que el Gobierno Federal adquiere medicamentos , además 70 empresas resultaron afectadas por la suspensión de la compra.