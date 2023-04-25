Trabajadores bloquean accesos de Cámara de Diputados

Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, bloquean los accesos de la Cámara de Diputados. Protestan por la iniciativa de simplificación orgánica del presidente Andrés Manuél López Obrados (AMLO), que fusiona y desaparece 18 organismos, entre ellos dicho Instituto la cual se prevé se apruebe vía fast track tanto en comisiones como en el pleno este martes.

Los trabajadores se mantienen apostados en las puertas del Palacio Legislativo de San Lázaro e impiden el paso vehicular a las instalaciones.

¿En qué cosiste la reforma de simplificación orgánica propuesta por AMLO?

La reforma en materia de Simplificación Orgánica, plantea fusionar, integrar y extinguir 18 organismos desconcentrados, descentralizados, fideicomisos y unidades administrativas y transfiere sus recursos a secretarias de Estado para atender necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional.

Algunos de los órganos que sufren cambios en la propuesta del Ejecutivo Federal son:

• La Coordinación General de la COMAR deje de ser un órgano desconcentrado y se convertiría en una Unidad Administrativa, dependiente de la Secretaria de Gobernación.

• La Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes también deja de ser órgano desconcentrado y se convertiría en Unidad Administrativa Sistema Integral de la Familia.

• Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas se transforma en Unidad Administrativa dependerá de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

• Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura se integra a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, órgano desconcentrado de la Secretaria de Agricultura.

• Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera pasaría a ser Unidad Administrativa de la Secretaria de Agricultura.

• Fideicomiso de Fomento Minero, se elimina su participación en el Servicio Geológico Mexicano.

• Instituto Nacional de Lenguas Indígenas también será una Unidad Administrativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

• Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, busca convertirse en Unidad Administrativa de la CONAGUA

• Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, pasa a ser Unidad Administrativa de la Secretaria de Energía.

• Instituto Mexicano de la Juventud deja de ser órgano descentralizado de la Secretaria de Bienestar y se convertiría en una Unidad Administrativa de la Secretaria del Trabajo.

• Instituto Nacional de la Economía Social se convertiría en Unidad Administrativa de la Secretaria del Bienestar.

• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ahora se convierte en Unidad Administrativa de la Secretaria de Bienestar.

• Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad también será Unidad Administrativa de la Secretaria de Bienestar.

• Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción se elimina.

En el caso de los órganos que se eliminan, como el de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, su presupuesto asignado se trasladaría a la Secretaria de la Función Pública.

Este martes se prevé que la iniciativa AMLO se analice, discuta y se apruebe ante comisiones y ante el pleno de la Cámara de Diputados.