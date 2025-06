“Ni siquiera tienes": Christopher Landau cancela visa a Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco tras burla

En otro capítulo de las burlas y declaraciones de polémicas de morenistas, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, contestó a Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco, después de que esta se burlara de la revocación de visas que se han dado en últimos días.

A pesar de que Cornejo eliminó la publicación días después e incluso protegió sus tweets, el tweet quedó como captura de pantalla que compartieron varias personas. “‘Van a quitar visas a quienes compart...’” Viva la raza y métanse mi visa por el culo”, fueron las palabras de la morenista.

Christopher Landau cancela visa a Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco tras burla|X.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace “mi visa” en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país. Atentamente, Christopher Landau Vicecanciller de los Estados Unidos de América”, escribió el senador republicano de regreso a través de su cuenta oficial de X.

Christopher Landau se reúne con presidenta Claudia Sheinbaum

La publicación de la consejera morenista se dio tan solo dos días antes de la reunión que tuvo el subsecretario norteamericano con la presidenta Claudia Sheinbaum. Donde ambos hablaron sobre temas de la relación México-Estados Unidos como: la llegada de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, migración, imposición de aranceles y un posible encuentro con el presidente Donald Trump en la cumbre del G7.

Nos reunimos en Palacio Nacional con Christopher Landau, subsecretario de Estado, para conversar sobre diversos temas de la relación México-Estados Unidos. pic.twitter.com/qQXWgURJHd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2025

Asimismo, se da en un contexto donde a varios funcionarios morenistas les han quitado el visado, tal es el caso de Óscar Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora y otros.