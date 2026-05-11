¡No te quedes sin combustible! Nuevo precio de la gasolina en México para este lunes 11 de mayo 2026; costos por estado
El litro de gasolina en México registró cambios importantes en zonas como CDMX, Edomex, Jalisco, Colima, Guerrero, entre otros; esto cuesta llenar el tanque.
¿Te conviene llenar el tanque este lunes? El litro de gasolina en México registró cambios importantes para este 11 de mayo 2026 en distintas regiones del país; te compartimos el nuevo precio de la Magna, Premium y Diésel.
En algunas zonas, el precio de la gasolina Premium supera los 29 pesos el litro.
¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.41 pesos.
- Diésel por litro: 27.69 pesos.
¡Atención, mexicanos! El costo de combustible pueden variar dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.
Precio del gas natural para este 11 de mayo 2026
- Mínimo por litro: 10.99 pesos.
- Promedio por litro: 12.60 pesos.
- Máximo por litro: 14.49 pesos.
Precio de la gasolina en CDMX HOY 11 de mayo 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.65 pesos.
- Diésel por litro: 27.12 pesos.
Precio de gasolina en Edomex este 11 de mayo 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.96 pesos.
- Diésel por litro: 27.20 pesos.
Precio de gasolina en Guadalajara para este 2026
El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios importantes para el segundo lunes de mayo 2026.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.99 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 29.24 pesos.
- Diésel por litro: 28.11 pesos.
Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY 11 de mayo 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 24.00 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 29.46 pesos.
- Diésel por litro: 27.44 pesos.
¿A cuánto está el litro de gasolina en Colima HOY?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.38 pesos.
- Diésel por litro: 27.93 pesos.
Precio de gasolina en Guerrero HOY 10 de mayo 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.74 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.33 pesos.
- Diésel por litro: 27.85 pesos.
Precio del litro de gasolina en Estados Unidos hoy
El precio del galón de gasolina en USA registraron leves cambios para este 11 de mayo 2026; te compartimos los costos.
- Gasolina Regular por galón: 4.52 dólares
- Gasolina Premium precio por galón: 5.37 dólares
- Diésel precio por galón: 5.63 dólares
¿A cuánto sale llenar el tanque en México HOY?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $946.80 pesos por 40 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,136.40 pesos por 40 litros.
Por otro lado, los vehículos con 60 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,420.20 pesos por gasolina magna y $1,704.60 por gasolina Premium.
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Estado de México, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.66 pesos por litro, seguido de la Ciudad de México en 23.79 pesos.
¿Dónde sale más caro llenar el tanque?
Por el contrario, Nuevo León es el lugar más caro, cotizando en 24.00 pesos el litro, mientras que la Premium está en 29.46 pesos el litro.