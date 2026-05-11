¡No te quedes sin combustible! Nuevo precio de la gasolina en México para este lunes 11 de mayo 2026; costos por estado

¿Te conviene llenar el tanque este lunes? El litro de gasolina en México registró cambios importantes para este 11 de mayo 2026 en distintas regiones del país; te compartimos el nuevo precio de la Magna, Premium y Diésel.

En algunas zonas, el precio de la gasolina Premium supera los 29 pesos el litro.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.41 pesos.

Diésel por litro: 27.69 pesos.

¡Atención, mexicanos! El costo de combustible pueden variar dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.

Precio del gas natural para este 11 de mayo 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 11 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.65 pesos.

Diésel por litro: 27.12 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 11 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.96 pesos.

Diésel por litro: 27.20 pesos.

Precio de gasolina en Guadalajara para este 2026

El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios importantes para el segundo lunes de mayo 2026.



Gasolina Regular precio por litro: 23.99 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.24 pesos.

Diésel por litro: 28.11 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY 11 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 24.00 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.46 pesos.

Diésel por litro: 27.44 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Colima HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.38 pesos.

Diésel por litro: 27.93 pesos.

Precio de gasolina en Guerrero HOY 10 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.74 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.33 pesos.

Diésel por litro: 27.85 pesos.

Precio del litro de gasolina en Estados Unidos hoy

El precio del galón de gasolina en USA registraron leves cambios para este 11 de mayo 2026; te compartimos los costos.



Gasolina Regular por galón: 4.52 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 5.37 dólares

Diésel precio por galón: 5.63 dólares

¿A cuánto sale llenar el tanque en México HOY?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $946.80 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,136.40 pesos por 40 litros.

Por otro lado, los vehículos con 60 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,420.20 pesos por gasolina magna y $1,704.60 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Estado de México , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.66 pesos por litro , seguido de la Ciudad de México en 23.79 pesos.

¿Dónde sale más caro llenar el tanque?