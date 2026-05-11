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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 11 de mayo?

¿Dónde hay bloqueos en las carreteras del país? Revisa con nosotros las vías afectadas y toma previsiones este lunes 11 de mayo de 2026.

Carreteras de México.
¿Cómo van las carreteras de México?|X GN_Carreteras

Escrito por: César Contreras

¿Vas a viajar este lunes? Revisa en Azteca Noticias cómo están las carreteras de México y antícípate a los bloqueos o accidentes que se presenten hoy 11 de mayo de 2026.

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 11 de mayo?

Accidente en carretera Xalapa-Veracruz

Ocurrió un accidente en el kilómetro 092+500 de la carretera Xalapa-Veracruz, por lo que hay un cierre parcial a la circulación.

Accidente en carretera Querétaro-Irapuato

Sucedió un accidente en el kilómetro 61+200 de la carretera Querétaro-Irapuato, en dirección a Querétaro, por lo que hay cierre parcial a la circulación.

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