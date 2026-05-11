Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 11 de mayo?
¿Dónde hay bloqueos en las carreteras del país? Revisa con nosotros las vías afectadas y toma previsiones este lunes 11 de mayo de 2026.
¿Vas a viajar este lunes? Revisa en Azteca Noticias cómo están las carreteras de México y antícípate a los bloqueos o accidentes que se presenten hoy 11 de mayo de 2026.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 11 de mayo?
Accidente en carretera Xalapa-Veracruz
Ocurrió un accidente en el kilómetro 092+500 de la carretera Xalapa-Veracruz, por lo que hay un cierre parcial a la circulación.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 092+500, de la carretera Xalapa - Veracruz. Atienda Indicación Vial. pic.twitter.com/QS3UBg9Rgz— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 11, 2026
Accidente en carretera Querétaro-Irapuato
Sucedió un accidente en el kilómetro 61+200 de la carretera Querétaro-Irapuato, en dirección a Querétaro, por lo que hay cierre parcial a la circulación.
#TomePrecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 061+200, de la carretera Querétaro- Irapuato, con dirección Querétaro. Atienda Indicación Vial. pic.twitter.com/3prYvBdWEI— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 11, 2026