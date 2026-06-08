Caos por fuga de gas en Puente de Vigas: evacúan a casi mil personas en Tlalnepantla

Una fuerte fuga de gas natural se registró la mañana de este lunes en la zona limítrofe entre Tlalnepantla y Naucalpan, en el Estado de México. Específicamente en el área de Puente de Vigas, donde casi mil personas tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

El incidente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y generó pánico entre los vecinos al ver la enorme columna de humo blanco en la zona debido a la gran cantidad de gas que escapaba.

¿Qué provocó la fuga de gas en Puente de Vigas?

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia se originó cuando maquinaria pesada que realizaba trabajos en la zona perforó accidentalmente un ducto de gas natural.

Tras el daño en la infraestructura, el combustible comenzó a salir de manera abundante, lo que obligó a implementar protocolos de seguridad para evitar riesgos mayores.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla y Naucalpan acudieron al lugar para atender la emergencia y coordinar las labores de contención.

¿Cuántas personas fueron evacuadas por la fuga en Tlalnepantla?

Como medida preventiva, aproximadamente 850 personas fueron desalojadas mientras se realizaban las maniobras para controlar la fuga.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de alrededor de 500 metros a la redonda para evitar que vecinos, trabajadores y automovilistas se acercaran al área afectada. La evacuación se realizó sin que se reportaran personas lesionadas.

Autoridades lograron controlar la emergencia en Tlalnepantla

Cerca de la una de la tarde, Protección Civil de Tlalnepantla informó que la fuga había sido controlada y que concluyeron las labores de atención por la ruptura del ducto de gas natural en la zona de Vista Hermosa, a la altura de Puente de Vigas, en Xocoyahualco.

Según el reporte oficial, personal de Protección Civil, Bomberos y otras dependencias trabajó de forma coordinada para eliminar cualquier riesgo para la población.

Tras las inspecciones correspondientes, las autoridades determinaron que el lugar quedó seguro y sin peligro para los habitantes cercanos.

¿Qué hacer si detectas una fuga de gas?

Ante cualquier olor inusual o sospecha de fuga de gas, recomiendan:



Alejarse inmediatamente del área afectada.

Evitar encender fuego, cerillos o aparatos eléctricos.

No manipular válvulas ni instalaciones dañadas.

Reportar la situación a Protección Civil o servicios de emergencia.

Permitir que personal especializado revise las instalaciones.

Las autoridades también sugieren realizar inspecciones periódicas en las conexiones y equipos que utilizan gas para prevenir accidentes.