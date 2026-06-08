Morena denuncia compra de votos en Coahuila, mientras Antonio Attolini reconoce su derrota en las urnas

A pocas horas de que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) confirmara la victoria de la alianza PRI-UDC en los 16 distritos locales, el Consejo Nacional de Morena, presidido por Alfonso Durazo, emitió un comunicado en el que desconoce la legitimidad de la jornada. En contraste, una de las figuras más visibles del morenismo en la entidad, el diputado Antonio Attolini Murra, optó por dar la cara y reconocer públicamente que su partido habría sido el perdedor.

A través de un comunicado oficial firmado por el Consejo Nacional y los consejos estatales del partido, el movimiento oficialista denunció una elección marcada por la violencia institucional, la persecución política y detenciones arbitrarias de sus militantes.

La cúpula morenista acusó formalmente la operación de un sistema de compra masiva de votos al que denominaron “QRGate”, señalando directamente el uso de corporaciones estatales como brazos de intimidación electoral, por lo que anunciaron el inicio de una batalla legal y jurisdiccional ante las autoridades correspondientes.

Antonio Attolini reconoce su derrota en las urnas

A pesar de la línea de confrontación trazada por la dirigencia nacional, Antonio Attolini Murra publicó un video en su cuenta de X desde su casa de campaña en Torreón para fijar su postura. Con un tono sereno pero firme, el legislador se asumió como perdedor y subrayó que el respeto a la voluntad ciudadana es un principio básico, argumentando que la democracia requiere fundamentalmente que las partes acepten el desenlace de las votaciones cuando los números no están de su lado.

Esta es mi convicción: agradecer y seguir luchando.



Porque no hay nada más obradorista que levantarse de una derrota.

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.#AquíNoSeRindeNadie pic.twitter.com/7mJ5CuUBjB — Antonio Attolini Murra🌹 (@AntonioAttolini) June 8, 2026

“Hoy nos toca aceptar que no ganamos. Sin embargo, esto no es una condena, porque no se puede vencer a quien no sabe rendirse. Y aquí no se rinde nadie”, manifestó el morenista, quien insistió en que el proyecto de transformación para Torreón y para todo Coahuila sigue en pie. Attolini aprovechó el espacio para agradecer el respaldo de su equipo, de los ciudadanos que mantuvieron su confianza en las urnas y de su esposa, enfatizando que la resiliencia es una cualidad del movimiento.