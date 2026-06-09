Muere cumpliendo su deber: Ataque armado en Zacatecas deja un policía muerto y dos heridos tras enfrentamiento

Un elemento de la Policía Estatal Preventiva murió y dos más resultaron lesionados durante un violento ataque armado registrado la madrugada de este lunes 8 de junio en la comunidad de Coesillos, perteneciente al municipio de Luis Moya, Zacatecas.

La agresión armada ocurrió mientras los uniformados realizaban labores de patrullaje y vigilancia en la zona.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento en Coesillos, Zacatecas?

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, hombres armados atacaron a los agentes cuando se encontraban desplegados en acciones de seguridad; la respuesta de las corporaciones permitió contener la agresión y dejó como saldo a uno de los presuntos atacantes sin vida en el lugar de los hechos.

La confrontación se desarrolló durante las primeras horas del día en esta comunidad ubicada al sureste de Zacatecas; tras el intercambio de disparos, uno de los policías estatales sufrió heridas provocadas por arma de fuego que le causaron la muerte mientras cumplía con sus funciones.

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Otros dos integrantes de la corporación también resultaron lesionados durante el ataque armado, por lo que ambos fueron trasladados a recibir atención médica especializada y, de acuerdo con la información difundida por las autoridades, permanecen bajo observación médica y se reportan estables.

La zona fue asegurada por elementos de distintas corporaciones mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes y se implementaban acciones para localizar a posibles participantes en la agresión.

Hallan vehículo con explosivos tras la agresión en Zacatecas

Como parte de los operativos desplegados después del enfrentamiento, autoridades localizaron un vehículo con placas del estado de Aguascalientes en una zona cercana a los límites entre ambas entidades.

Durante la inspección de la unidad fueron encontrados artefactos explosivos, situación que provocó la activación inmediata de protocolos especializados y un reforzamiento de la presencia policial en la región.

Las corporaciones de seguridad ampliaron los patrullajes y puntos de revisión en las carreteras y comunidades ubicadas en la franja limítrofe con Aguascalientes, con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia y evitar nuevos hechos de violencia.

La muerte del elemento estatal movilizó a las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, que reiteraron la continuidad de los operativos coordinados en la zona mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente la agresión ocurrida en Coesillos.