Integrantes de la CNTE inician paro indefinido afuera de instalaciones de Pemex en Chiapas

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron hoy lunes 8 de junio de 2026 un plantón indefinido en la terminal de almacenamiento y despacho (TAD) de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como parte de su movimiento nacional para exigir la abrogación de la reforma educativa y la Ley del ISSSTE.

Los simpatizantes de la Coordinadora bloquearon las entradas y salidas de la instalación, dejando varias pipas varadas y obstaculizando la salida poniente de la capital chiapaneca.

¿Cómo afecta el bloqueo de la CNTE a la distribución de combustible en Tuxtla?

El bloqueo busca frenar la distribución de combustible hacia gasolineras de Tuxtla y municipios cercanos. Como consecuencia, algunas estaciones registraron un aumento de conductores que acudieron a cargar combustible por temor a desabasto en los próximos días.

En la zona, la actividad permaneció paralizada mientras los docentes anunciaron que mantendrán la medida hasta obtener respuestas concretas a sus demandas.

#Chiapas | La CNTE inició un paro indefinido en las instalaciones de Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



El objetivo es no permitir el abasto de combustible en las gasolineras de la ciudad y municipios aledaños. Las pipas se han quedado varadas en este punto, además de que se… pic.twitter.com/m9hauPmZ5T — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2026

Contexto de la movilización de integrantes de la CNTE en Chiapas

En conferencia de prensa, Sebastián Méndez Jiménez, integrante de la Comisión Política del SNTE-CNTE, calificó como insuficiente la propuesta del Gobierno federal de cancelar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), y dijo que esa oferta no resuelve el conflicto de fondo.

Impacto en la movilidad y el ciclo escolar 2026 por protestas de la CNTE

Los líderes de la CNTE informaron que, además del plantón en la TAD, mantienen un campamento frente al Palacio de gobierno del estado de Chiapas y participan con una delegación en las movilizaciones de la Ciudad de México, donde han bloqueado vías tan importantes como Avenida Chapultepec y Periférico Sur, a la altura de TV Azteca.

Héctor Gutiérrez Martínez, de la dirección política estatal, aseguró que más del 95% de las escuelas de Chiapas se sumaron al paro laboral. Afirmó que los docentes han coordinado acciones con padres de familia y que garantizaron el cierre del ciclo escolar, un tema que, dijeron, se resolvió antes del estallido de la huelga.

