¿Quién ganó las elecciones de Coahuila 2026? PRI arrasa en los 16 distritos tras PREP

Tras el cierre definitivo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se confirmó un escenario fulminante: la Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), se llevaría la victoria total al ganar los 16 distritos de mayoría relativa en disputa para renovar el Congreso local.

La jornada electoral del domingo registró una participación ciudadana del 51%, una cifra que se mantuvo dentro de los promedios históricos para elecciones legislativas intermedias en la entidad. Con este resultado, el bloque oficialista local frena en seco el avance de Morena en el norte del país, consolidando el control absoluto del Poder Legislativo para la segunda mitad del gobierno estatal.

Los 16 diputados de mayoría que integrarán el Congreso de Coahuila

Esta es la lista de los 16 diputados que integrarían el Congreso y estarán en el cargo por tres años más, es decir, hasta el 2029, de acuerdo con el PREP:



Distrito 1: Francisco Javier Navarro Galindo

Francisco Javier Navarro Galindo Distrito 2: Guillermo Ruiz Guerra

Guillermo Ruiz Guerra Distrito 3: Claudia María Garza Iribarren

Claudia María Garza Iribarren Distrito 4: Cristina Amezcua González

Cristina Amezcua González Distrito 5: Esra Ibn Cavazos del Bosque

Esra Ibn Cavazos del Bosque Distrito 6: Héctor Miguel García Falcón

Héctor Miguel García Falcón Distrito 7: Sol María Luna Adame

Sol María Luna Adame Distrito 8: Ximena Villarreal Blake

Ximena Villarreal Blake Distrito 9: Verónica Martínez García

Verónica Martínez García Distrito 10: Felipe González Miranda

Felipe González Miranda Distrito 11: Héctor Hugo Dávila Prado

Héctor Hugo Dávila Prado Distrito 12: José María Morales Padilla

José María Morales Padilla Distrito 13: Luz Elena Guadalupe Morales Núñez

Luz Elena Guadalupe Morales Núñez Distrito 14: María del Pilar Mar Arroyo Peart

María del Pilar Mar Arroyo Peart Distrito 15: Julián Eduardo Medrano Aguirre

Julián Eduardo Medrano Aguirre Distrito 16: Álvaro Moreira Valdés

Coahuila reafirma su condición como bastión del tricolor, quien ha mantenido la gubernatura del estado desde la década de 1940. Actualmente Manolo Jiménez funge como gobernador tras haber ganado en las elecciones de 2023. Así, la coalición conformada por el PRI-UDC tiene la mayoría simple del Congreso, la cual se conforma con al menos 13 diputados.

De esta manera, el PRI podrá aprobar presupuestos, dictámenes financieros y reformas legales ordinarias sin necesidad de negociar con el oficialismo.