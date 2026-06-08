Polémica en Ciudad Juárez: Exigen aclarar indemnización de 21 mdp a un acusado en caso de acoso en escuela

En Ciudad Juárez, Chihuahua, la controversia sobre una sentencia de un juez emanado de la reforma judicial de 2025 generó la oposición de padres de familia y diputados de oposición, ya que José Chaparro Sánchez ordenó una indemnización de 21 millones de pesos a un alumno expulsado de una escuela por caso de presunto acoso sexual.

El argumento del juez ante la expulsión del Instituto Tesla por presunto acoso

El caso involucra al Instituto Tesla de la ciudad chihuahuense. El juez octavo de lo civil argumentó que la expulsión de Sergio “N” le truncó su proyecto de vida.

No obstante, padres, directivos y representantes legales del plantel presentaron abundante documentación y dijeron que ya habían entregado pruebas a la Fiscalía de la Mujer. Aseguran que los expedientes contienen testimonios de las jóvenes que denunciaron agresiones y acoso sexual.

#CiudadJuárez | Un juez ordenó el pago de 21 millones de pesos a un joven que demandó a una escuela, pese a denuncias previas en su contra por presunto acoso.



El caso ha generado críticas por posibles irregularidades en el proceso y falta de perspectiva de género.



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La directora de la escuela aseguró a Azteca Noticias que la institución educativa apeló la resolución y trabaja con sus abogados y con la Secretaría de Educación del estado. El delegado estatal en Chihuahua señaló que da seguimiento al caso y apoya a la institución porque considera ilógico el monto de la indemnización frente a las evidencias que, dijo, constan en las carpetas.

Legisladores cuestionan la sentencia del juez Chaparro Sánchez

Legisladores del PAN visitaron el juzgado y cuestionaron la sentencia. La diputada local Xochitl Contreras expresó su preocupación porque el fallo favoreció a quien había sido denunciado ante la Fiscalía de la Mujer, y señaló que la resolución genera sospechas al colocar a las denunciantes en un segundo plano.

Denuncias de omisión de perspectiva de género en el caso

Organizaciones y activistas señalaron antecedentes de conductas misóginas y machistas atribuidas al juez Chaparro Sánchez, y acusaron que el tribunal no aplicó una perspectiva de género ni remitió al Ministerio Público posibles delitos que surgieron de las declaraciones de las testigos.

Durante una conferencia, se presentaron cajas con documentos y pruebas que, según los representantes del plantel, demuestran el proceso de investigación y los testimonios de las jóvenes.