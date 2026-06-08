¡Fuerte choque en la México- Cuernavaca! Cámara capta el momento exacto en que camioneta se impacta contra el muro central

¡Fuerte video! Cámara captó el momento exacto en que una camioneta color gris se impactó con el muro central de la carretera México- Cuernavaca la mañana de este lunes 8 de junio del 2026.

En el material se puede ver claramente cómo el conductor pierde el control en la vialidad, mientras el auto que grabó el percance frenó tras ver el impacto.

Se registra accidente en la México-Cuernavaca, antes de Topilejo. #Precauciones pic.twitter.com/H3I3stUQUm — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 8, 2026

En qué zona de la México- Cuernavaca fue el accidente

El percance vial fue durante las primeras horas de este lunes, cerca del poblado de Topilejo, una zona que pertenece a la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Fue el conductor de una camioneta particular el que perdió el control de su vehículo, estrellándose contra el bloque central de la autopista.

Debido a la intensidad del golpe, la unidad rebotó y terminó atravesada sobre el carril lateral derecho de la México- Cuernavaca.

Video del accidente en la México- Cuernavaca

El video del accidente se subió a redes sociales, el cual captó el momento en que la camioneta perdió el control y termina hasta el carril de baja velocidad.

Capufe reduce carriles rumbo a la Ciudad de México

Caminos y Puentes Federales (Capufe) activó una alerta naranja de circulación e implementó un cierre parcial a la altura del kilómetro 32 en sentido hacia la Ciudad de México.

Los paramédicos y trabajadores de conservación acordonaron el entorno del accidente, lo que redujo el flujo a un solo carril libre.

Lluvia y bancos de niebla complican el tránsito en la México- Cuernavaca

La México- Cuernavaca se ha visto afectada por las lluvias de las últimas horas que dejaron el pavimento mojado y bancos de neblina que también afectan la forma de transitar de los automovilistas.

Hasta este momento, las corporaciones civiles no han reportado personas lesionadas de gravedad por el choque.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 32, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 8, 2026

Curvas de la autopista elevan los accidentes diarios

Generalmente, los percances viales en la México- Cuernavaca son bastante comunes y esto podría ser por la dificultad y peligrosidad de sus curvas combinadas con la velocidad que se debe usar en dicha vialidad.

Ante el temporal actual, se pide a los conductores que disminuyan la velocidad, enciendan las luces intermitentes y mantengan una distancia de frenado prudente para evitar que más accidentes sucedan.