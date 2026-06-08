El misterio bajo Yucatán: La verdad sobre la falla de Ticul y el riesgo real de un sismo

La mañana de hoy lunes 8 de junio de 2026, la península de Yucatán percibió un sismo de magnitud 6.1, el cual fue perceptible en varios puntos del estado. El temblor obligó a la evacuación de varios edificios y provocó temor en la zona, debido a que no es habitual que sufra temblores.

No obstante, la región alberga la falla de Ticul, capaz de generar este tipo de movimientos telúricos.

Información del sismo magnitud 6.1 localizado fuera de las costas de Cuba, el 8/junio/2026 a las 12:00:25 (hora del centro de México)https://t.co/JDoQZQxiC0 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 8, 2026

¿Qué es la falla de Ticul y cómo afecta a la península?

La falla de Ticul consiste en una fractura en la corteza terrestre, que recorre 110 kilómetros con una dirección oeste-noroeste. Especialistas del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estudian esta zona como un rasgo tectónico fundamental para entender la historia de nuestro territorio.

Esta falla geológica representa la mayor deformación tectónica en la península de Yucatán, aunque no es la única, ya que también existe la falla de Bacalar, que tiene una longitud de 140 kilómetros y recorre del norte hasta el este de la región.

La falla de Ticul cruza Yucatán. |Instituto de Geología de la UNAM.

Riesgo sísmico en Yucatán: ¿Qué dicen las autoridades?

Muchas personas asocian de inmediato el término “falla geológica” con terremotos destructivos. Sin embargo, los investigadores y las autoridades oficiales ofrecen un panorama bastante tranquilizador para la población. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) cataloga históricamente a toda la península de Yucatán como una región de muy baja sismicidad.

Esto significa que las placas tectónicas en este punto específico liberan energía con muy poca frecuencia. Los especialistas en ciencias de la tierra de la UNAM y los reportes preventivos de Protección Civil confirman que la falla de Ticul no exhibe la fricción intensa que caracteriza a la costa del Pacífico mexicano.

¿Es Yucatán una zona sísmica? Esto explica el SSN

Aunque los sismógrafos detectan movimientos minúsculos en muy raras ocasiones, estos eventos carecen de la fuerza mínima necesaria para causar daños estructurales. Los habitantes de los municipios aledaños viven sus rutinas sin percibir temblores, ya que esta estructura geológica mantiene un estado de estabilidad tectónica sumamente prolongada.

Los especialistas mantienen vigilancia en la zona. El 5 de diciembre de 2025, el Servicio Sismológico Nacional reportó 3 sismos con magnitudes de 3.6, 3.8 y 4.1 al oeste de Yucatán. La mayoría de estos sismos estaban cercanos a la falla de Ticul.

