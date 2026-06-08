Adiós a las clases antes de tiempo: Querétaro adelanta el ciclo escolar 2025-2026

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) anunció que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá de manera anticipada, por lo que las clases concluirán el próximo 3 de julio, una medida que modifica las actividades previstas para estudiantes, docentes y familias en la entidad.

La decisión busca facilitar el cierre de las actividades académicas y administrativas correspondientes al actual periodo escolar, así como preparar las acciones necesarias para el siguiente ciclo educativo.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026 en Querétaro?

De acuerdo con la información difundida por la USEBEQ, el último día de actividades escolares será el viernes 3 de julio.

La dependencia explicó que el ajuste permitirá realizar de manera más eficiente los procesos de evaluación, integración de información académica y organización institucional necesarios antes del arranque del próximo ciclo escolar.

Con este cambio, miles de estudiantes de educación básica en Querétaro concluirán sus actividades antes de lo previsto inicialmente.

¿Qué días se entregarán las calificaciones en Querétaro?

Las familias deberán estar atentas porque la entrega de calificaciones se realizará los días 29 y 30 de junio.

Durante esas fechas, madres, padres y tutores podrán conocer el desempeño académico de los alumnos antes de que concluya oficialmente el periodo escolar.

La USEBEQ confirmó que las ceremonias de clausura y graduación se llevarán a cabo del 1 al 3 de julio. Cada plantel definirá horarios y detalles específicos de sus eventos, por lo que se recomienda a las familias mantenerse informadas a través de las escuelas correspondientes.

¿Qué harán los maestros después del cierre de clases en Querétaro?

Aunque los estudiantes terminarán actividades el 3 de julio, el personal docente continuará con tareas institucionales. La autoridad educativa informó que del 6 al 10 de julio se realizarán talleres intensivos dirigidos a maestras y maestros, con el objetivo de fortalecer la planeación y preparación del siguiente ciclo escolar.

Estas actividades forman parte de las estrategias de capacitación y organización que se desarrollan al finalizar cada periodo educativo.

Según la USEBEQ, la medida busca agilizar los procesos de cierre escolar y garantizar que la información académica y administrativa quede debidamente integrada.

Además, permitirá que las escuelas cuenten con mejores condiciones para planificar el próximo periodo y desarrollar las actividades de preparación necesarias antes del regreso a clases.

