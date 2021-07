Cancela boda porque prometida se negó a cuidar a sus tres hijos

Un joven originario de Monterrey, Nuevo León, se volvió viral tras cancelar su boda, pero no por cuestiones de infidelidad, sino porque como padre soltero, esperaba que su prometida también se preocupara por sus hijos.

En su cuenta de Facebook, James Flores anunció la reventa del paquete de su boda debido a que su ahora ex pareja “no se preocupaba por sus hijos”.

De acuerdo con la publicación, el paquete de la boda era para 200 personas, e incluía menú de dos tiempos, refrescos, entre otras cosas, todo con valor original de 86 mil pesos, pero por las circunstancias pedía únicamente 60 mil pesos.

La prometida “no quería” a hijos del novio

James Flores consiguió a los compradores del paquete de la boda y para compartir la noticia realizó un video en el que deseó lo mejor para la pareja que compró el paquete y está próxima a casarse.

El joven también añadió que él prefería no entrar en detalles sobre la cancelación de su boda, pero ante la insistencia de sus seguidores, compartió la historia.

James Flores explicó que está enamorado de quien fuera su prometida, pero que antes de conocerla, tuvo tres hijos, por lo que esperaba que con el tiempo, su pareja “se convirtiera en una mamá para ellos”.

Yo tengo tres hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo desearía de una mamá para sus hijos”.

La mujer no estuvo de acuerdo con esta situación, por lo que decidió cancelar el compromiso.

El joven explicó que no podía aceptar casarse con la mujer y a pesar de que dice amarla, afirmó que sus hijos son primero y ante la poca empatía de su ex pareja hacia ellos tomó esta decisión.

El video de Flores desató polémica en redes sociales, y su publicación recibió comentarios que señalaban que su ex prometida no tenía ninguna responsabilidad con los niños, pues a final de cuentas no son de ella.

Pues qué tonto, primero es la mujer que elegiste amar y te eligió aún y con hijos. Tus hijos van a crecer e irse a formar nuevas familias, y tú de tontote buscando lo que no vas a encontrar jamás”.

La gran mayoría de los comentarios al video critican la postura del joven, señalando que parece que en realidad buscaba a una niñera que cuidara de sus hijos y no a una persona con la que pudiera construir una vida juntos.

