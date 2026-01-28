El curso indispensable que debes aprobar para casarte en las bodas colectivas CDMX el 14 de febrero

¡El amor está en el aire! Si tú y tu pareja han decidido dar el "sí, acepto" este próximo 14 de febrero de 2026, la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México les tiene una excelente noticia: regresan las Bodas Colectivas.

Sin embargo, para ser parte de esta celebración masiva en el Día del Amor y la Amistad , no basta con estar enamorados. Existe un requisito fundamental que a menudo causa confusión y que es obligatorio presentar: la constancia del curso prenupcial.

Aquí te explicamos paso a paso cómo obtenerla y qué otros documentos necesitas para asegurar tu lugar antes de que cierre la convocatoria.

¿Cómo me registro para el curso prenupcial en CDMX?

Este curso ya no es una plática presencial larga y tediosa; ahora es un trámite digital diseñado para concientizar a las parejas sobre los derechos y obligaciones que adquieren al contraer matrimonio, así como prevenir la violencia familiar.

Para obtener tu constancia, sigue estos pasos:



Ingresa al portal oficial: Debes acceder a la dirección https://constcursoprenupcial.rcivil.cdmx.gob.mx/ Llena el formulario: Te pedirán los datos generales de ambos contrayentes. Completa el módulo: Deberán leer el material y responder las preguntas correspondientes. Descarga e imprime: Al finalizar, el sistema generará una constancia con un código QR. Imprímela inmediatamente, ya que este papel es el "Requisito #5" indispensable que deberás entregar en el juzgado junto con tu demás documentación.

Requisitos para casarte en las bodas colectivas CDMX 2026

La convocatoria está abierta para los habitantes de las 16 alcaldías. Una vez que tengas tu curso aprobado, deberás armar tu carpeta con los siguientes documentos (en original y copia) y entregarla antes del 6 de febrero.

Documentos Generales:



Copia certificada del acta de nacimiento de ambas personas. Comprobante de domicilio de la alcaldía a la que pertenecen (no mayor a tres meses de antigüedad). Identificación oficial vigente de ambos (INE, Pasaporte, Cédula). Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos: Este documento es clave para asegurar que ninguno de los contrayentes tenga deudas de pensión alimenticia pendientes. Lo tramitas gratis aquí: https://deudoresalimentarios.rcivil.cdmx.gob.mx/ Constancia de curso prenupcial.

Casos Especiales:



Si eres divorciado(a): Debes presentar el acta de matrimonio anterior con la anotación de la sentencia de divorcio, copia certificada de la sentencia y el acta de divorcio.

Debes presentar el acta de matrimonio anterior con la anotación de la sentencia de divorcio, copia certificada de la sentencia y el acta de divorcio. Si eres viudo(a): Debes presentar el acta de matrimonio anterior y la copia certificada del acta de defunción de tu expareja.

❤️𝐁𝐎𝐃𝐀𝐒 𝐂𝐎𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐀𝐒 𝐂𝐃𝐌𝐗 ❤️

Este 14 de febrero, la Ciudad de México abre sus puertas a las parejas que desean unir sus vidas de manera legal y gratuita.

Consulta la convocatoria, reúne tus documentos y sé parte de esta celebración del amor. pic.twitter.com/CpKrAQ0hNE — Registro Civil de la Ciudad de México (@DGRCivilCDMX) January 28, 2026

Tienes del 22 de enero al 6 de febrero de este año para llevar tus documentos.



Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. Lugar: Puedes acudir al Juzgado del Registro Civil más cercano a tu domicilio o directamente al Juzgado Central (Arcos de Belén). Recuerda pedir tu comprobante de solicitud al entregar los papeles.

¿Cuánto cuesta casarse en las bodas masivas en Ciudad de México?

Esta es la mejor parte. Participar en las Bodas Colectivas de la CDMX es un trámite completamente gratuito.

Normalmente, casarse por el civil implica el pago de derechos, la solicitud de jueces y otros gastos administrativos que pueden superar los mil o dos mil pesos. En esta jornada del 14 de febrero, el Gobierno de la CDMX condona el 100% de estos costos para facilitar que las parejas regularicen su estado civil.