¿Aterrizaje forzoso? Director de Boeing renuncia tras escándalos de seguridad

Dave Calhoun, presidente y director general (CEO, por sus siglas en inglés) de la empresa aeronáutica Boeing, anunció su renuncia tras los diversos escándalos relacionados con la seguridad de las aeronaves fabricadas por la compañía estadounidense.

El directivo señaló en una carta dirigida a los empleados y publicada este lunes 25 de marzo de 2024, que ha pensado mucho tiempo esta decisión, después del incidente ocurrido en una aeronave operada por Alaska Airlines, donde un tapón de puerta salió volando.

“Lo he considerado por algún tiempo, en discusión con nuestra junta directiva, el tiempo adecuadnos para una transición en la dirección general de Boeing. Quiero compartir con ustedes que he decidido que este será mi último año como director general de esta gran compañía y he notificado a la junta de esta decisión”, escribió Calhoun.

La empresa, responsable de la fabricación de aeronaves como el 737 MAX, también removerá a Stan Deal, presidente ejecutivo de la división Boeing Commercial Airplanes, quien se retira, y Stephanie Pope entra en su lugar. Mientras que Steve Mollenkopf será el nuevo presidente del consejo de administración.

¿Por qué renunció el presidente de Boeing?

Boeing ha estado en el ojo público y de las autoridades después de que el 5 de enero de 2024, un panel se desprendió de un vuelo de Alaska Airlines, mientras la aeronave estaba a más de 4 mil 800 metros de altura. Ello causó que los aviones tuvieran que estar detenidos en tierra por tres semanas por problemas de seguridad, así como pérdidas económicas superiores a los 31 mil millones de dólares, asegura la cadena CNN.

El incidente no dejó lesionados, pero las autoridades de Estados Unidos han detenido la producción de más aeronaves en tanto la compañía intenta solucionar los diversos problemas de seguridad y calidad.

Cabe recordar que por más de cinco años, la empresa ha enfrentado escándalos como el desplome fatal de dos aeronaves 737 MAX en los años 2018 y 2019 que dejaron un saldo de 346 personas muertas.

Además, Boeing es investigada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, así como por el Departamento de Justicia. En el último caso, las pesquisas apuntan a responsabilidad penal para alcanzar la certificación original del 737 Max.