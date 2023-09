VIDEO: Habitantes y policía de Colombia evitan feminicidio

Agentes de policía y habitantes de una comunidad en Bogotá, Colombia, ayudaron a evitar un feminicidio. El hecho quedó captado en videos de las cámaras de seguridad de la calle y algunos establecimientos.

El suceso ocurrió el pasado domingo 24 de septiembre de 2023, cuando Viviana Porras estaba en un local de comida rápida. De pronto, un sujeto, quien era su expareja, se acercó a atacarla con un cuchillo.

Tras unos segundos, la mujer logra escapar a la calle y busca protegerse detrás de algunos peatones que pasaban por la zona. Al ver la agresión, los habitantes reaccionan para detener al hombre.

Posteriormente, la mujer entra a una panadería y el sujeto entra tras ella. Sin embargo, no contaba con que varias empleadas del local impiden que el agresor se acerque a su víctima, por lo cual sale del negocio persiguiéndola. Los habitantes de la comunidad de Engativá reaccionaron para detener al agresor, con ayuda de agentes de la policía local.

La víctima habló de las razones para terminar la relación con su agresor

Viviana Porras aseveró que ella tenía apenas un mes de relación con su agresor, cuando decidió terminar el noviazgo, debido a que detectó actitudes violentas que no le agradaban.

“Teníamos un mes de relación y yo la había terminado, porque vi cosas que no me gustaban. Era muy posesivo, me perseguía mucho, me revisaba el bolso, el celular”, afirmó la mujer.

Relató que su agresor mencionó que la atacaba porque ella no era “ni para él, ni para nadie”. Agregó que incluso el sujeto sacó un duplicado de las llaves de su casa, debido a que él le ayudaba a recoger a sus hijos de la escuela, por lo cual aprovechó las lleves de los pequeños para sacar un duplicado.

El agresor quedó detenido y está entregado a la Fiscalía local y enfrentará un caso por intento de feminicidio. Mientras que Viviana Porras está recuperándose de las heridas que recibió.

No toleres la violencia de género

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseño el violentómetro, el cual es una gráfica que ayuda a visualizar los diversos tipos de violencia de género, con el fin de ayudar a detectar cuando una persona está en riesgo.

Tiene tres escalas, identificadas con colores que van del verde, amarillo y rojo. Los primeros actos de violencia son celos, acechar, manosear sin consentimiento, hasta las amenazas con objetos o armas y el feminicidio.