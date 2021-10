FGJ detiene a bolero entrevistado por youtuber; lo acusan de violación

La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) informó que detuvo a Roque, un bolero que cobró relevancia cuando lo entrevistó el youtuber Luisito Comunica, y a quien ahora se le acusa del delito de violación equiparada, ocurrido en marzo de 2020.

La fiscalía capitalina indicó que el bolero tenía una orden de aprehensión en su contra de una denuncia por el delito de violación equiparada, la cual se cumplimentó cuando agentes de esa dependencia lo detuvieron en calles del Centro Histórico.

La fiscalía indicó que el bolero presuntamente dio a su víctima una bebida para sedarla y cuando ella despertó, se percató que el individuo posiblemente la habría atacado sexualmente, por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente.

Tras su detención, el bolero se puso a disposición del Órgano de Control en turno, al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

¿Quién es el bolero detenido por violación?

El bolero Roque “N” se volvió famoso entre los seguidores del youtuber Luisito Comunica, quien le hizo una entrevista de su oficio en las calles de la CDMX, pero también por dar indicaciones a los turistas que visitaban la capital.

El Rocky, como también le conocían al bolero, se inmediato llamó la atención entre los ciudadanos, incluso algunas personas se tomaron fotografías con él, entre ellas la víctima que lo denunció por violación.

Denuncia de abuso sexual para "El Rocky", un bolero ex convicto que salió en un video de "@LuisitoComunica". pic.twitter.com/YDBqbOE7Zy — sam (@Saamysaurio) June 3, 2020

Tras revelarse la presunta participación del bolero en este caso de violación, el youtuber Luisito Comunica informó que borró el video de la entrevista que le realizó en el 2016.

Además, el youtuber se deslindó de él y rechazó tener algún tipo de relación con él y lamentó el caso de violación.

“Hace 4 años entrevisté a un hombre en la calle. Hoy me entero que una chica lo ha denunciado por abuso. Ya borré el video, pues no deseo que más gente lo conozca por mi canal. No tengo ningún tipo de relación con él. Siento profundamente lo sucedido, de todo corazón”.