“Insolente (...) que diga lo que quiera”: Noroña arremete contra abogado de Ovidio Guzmán

El senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, respondió a las declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán, quien señaló que el gobierno mexicano actúa como una extensión del crimen organizado.

“El abogado se ha pasado de insolente. En su casa lo conocen y de tú le hablan. Pues toman notoriedad porque está defendiendo a Ovidio Guzmán. Y toda esta insidia que hay de que estamos preocupados, no estamos preocupados, nada, que diga lo que quiera. Nosotros no tenemos relación con el crimen organizado. Se le combate de manera frontal”, expresó.

Sheinbaum demandará al abogado de Ovidio Guzmán

Claudia Sheinbaum afirmó con firmeza que no entablará ningún diálogo con Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán. Además, anunció que interpondrá una demanda por difamación en México contra Lichtman, debido a que éste insinuó que Sheinbaum actuaba como publirrelacionista de algún cártel de narcotráfico.

“Primero, no voy a establecer ningún diálogo con un abogado de un narcotraficante, punto uno. Segundo, presentaremos una demanda por difamación aquí en México, porque no podemos permitir que estas acusaciones queden sin respuesta. Y tercero, respecto al contenido de sus declaraciones, no considero que valga la pena entrar en detalles”, señaló.

Noroña sostiene reunión con Harfuch, ¿de qué trató?

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, insistió en que no es oportuno adelantar discusiones sobre posibles candidaturas presidenciales rumbo a 2030, pese a que algunas encuestas han incluido en sus mediciones a funcionarios como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; y él mismo.

Durante un encuentro con medios, el senador informó que el lunes sostuvo una reunión privada con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Describió el encuentro como una charla personal sobre la situación en materia de seguridad.

“Fue una reunión de amigos, donde compartimos valoraciones de la situación de seguridad en el país”, reveló en conferencia de prensa.

Al respecto de las especulaciones electorales, afirmó:

“Está preocupado de mantenerse sano, creo que es una buena preocupación. Llegar sanos y vivos en 2030 debe ser una prioridad. Aún no se cumple un año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es muy temprano, no hay que alentar esas especulaciones porque cualquier cosa puede pasar de aquí al 2030”.