Boleta SEP 2026: los documentos oficiales que puedes consultar y descargar, además de las calificaciones

Además de consultar la boleta de calificaciones 2026, la plataforma de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ofrece acceso a otros documentos oficiales que pueden ser útiles para realizar tramites escolares o comprobar la trayectoria académica de los estudiantes.

Conoce cuáles están disponibles y cómo obtenerlos te permitirá aprovechar las herramientas digitales que ofrece la SEP y evitar traslados a las escuelas innecesarios.

Estos son los documentos que puedes obtener a demás de la boleta en la página de la SEP

La plataforma de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no solo permite consultar y descargar la boleta de tus hijos, sino también acceder a diversos documentos oficiales relacionados con los estudiantes.

Estos documentos úedes descargarse de manera digital e imprimirse para utilizarlo en distintos trámites educativos.

Documentos que puedes consultar en la plataforma de la SEP:



Boleta de evaluación

Certificado de estudios

Certificación de estudios

Constancia de estudios

Historial Académico

Documento de terminación de estudios

Así puedes consultar los documentos digitales de los estudiantes de la SEP

Para consultar el certificado de estudios debes de ingresar al Sistema de Información de Certificados de Educación Básica con el FOLIO SEP, que se encuentra localizado bajo el código de barras en la parte inferior del Certificado de Terminación de Estudios de Educación Básica.

Para recibir los documentos de certificación debes de ingresar a su página oficial donde seleccionaras el año del que deseas el documento que te interese, ya sea el Certificado de Terminación de Estudios, Certificado de Terminación Profesional o el Certificado Parcial de Estudios.

Si te interesa una constancia de estudios puedes solicitarse a través de la Mesa de Servicio, seleccionando el perfil del estudiante y la opción "Constancia de Estudios". Una vez enviada la solicitud y cumplido los requisitos, la constancia se envía al correo electrónico institucional en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Y para consultar la boleta de calificaciones 2026, es necesario ingresar al portal oficial de la SEP o al portal del Sistema de Información y Gestión Educativa, SIGED.

Además debes de tener a la mano la CURP certificada del estudiantes y, en algunos casos, la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Después, solo debes realizar la búsqueda y seleccionar la opción de descarga para guardar el documento en formato PDF en tu computadora o celular.