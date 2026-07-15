Morena rechaza reforma para garantizar reembolsos por medicamentos no entregados por sistema de salud

Desde 2023, la SCJN determinó que si un paciente no recibe sus medicamentos y se ve en la necesidad de comprarlos, el gobierno debía de dar los reembolsos de los gatos por la compra de ellos. Sin embargo, Morena votó en contra de una reforma para hacer realidad este derecho en la Cámara de Diputados.

Morena rechaza iniciativa para reembolsos de medicamentos

Desde 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que, cuando un paciente no recibe los medicamentos que necesita por parte de una institución pública de salud y debe adquirirlos por cuenta propia, el gobierno debe reembolsar el gasto realizado.

Sin embargo, una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados buscaba establecer de manera formal este derecho en la legislación y fue rechazada por la mayoría oficialista, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Desde 2023, la @SCJN determinó que si un paciente no recibe sus medicamentos y se ve en la necesidad de comprarlos, el gobierno debe reembolsarle el gasto.



Sin embargo, @PartidoMorenaMx votó en contra de una reforma para hacer realidad este derecho en la @Mx_Diputados



La… pic.twitter.com/959m36p2io — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

La propuesta contemplaba que las instituciones públicas de salud fueran responsables de financiar los reembolsos mediante recursos asignados cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con ello, se pretendía crear un mecanismo para que los pacientes pudieran recuperar el dinero destinado a la compra de medicamentos cuando estos no fueran proporcionados por el sistema público.

¿Qué planteaba la iniciativa de los medicamentos?

La iniciativa planteaba dar cumplimiento a lo establecido por la SCJN desde 2023, luego de que el máximo tribunal determinara que las personas afectadas por la falta de entrega de medicamentos tienen derecho a solicitar la devolución de los recursos utilizados para adquirirlos.

No obstante, la propuesta no avanzó en la Cámara de Diputados debido al voto en contra de legisladores de Morena, según lo señalado por integrantes de la Comisión de Salud.

Los críticos de la decisión señalaron que el rechazo evita establecer un procedimiento claro para garantizar que los pacientes puedan recuperar los gastos derivados de la falta de medicamentos.