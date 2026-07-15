¿No puedes descargar la boleta de calificaciones de la SEP? Así puedes solucionarlo

El fin de ciclo escolar llegó y con él la prisa por descargar la boleta de calificaciones de la Secretaría de Educación Publica, SEP.

Sin embargo, encontrarse con páginas caídas, fallas en el sistema o datos inválidos es un dolor de cabeza muy común en estas fechas. Que no te gane la desesperación, aquí te damos los pasos para que puedas obtener el PDF sin complicaciones.

Las razones por las que falla la plataforma de la SEP

El motivo principal por el que no puedes visualizar el documento puede ser la saturación de los servidores. Cuando miles de padres de familia intentan ingresar al mismo tiempo durante los días de entrega, las páginas suelen colapsar.

Si la pantalla se queda en blanco o tarda demasiado en cargar, lo más recomendable es esperar y hacer la consulta temprano por la mañana o durante la noche.

Cómo consultar la boleta de calificaciones paso a paso

Para hacer la consulta y evitar que el sistema te rechace el acceso, debes seguir estos pasos:



Paso 1: Ingresa a l a plataforma oficial de la SEP o al portal del Sistema de Información y Gestión Educativa, SIGED

Ingresa a l o al portal del Paso 2: Ten a la mano la Clave Única de Registro de Población, CURP, certificada del estudiante.

Ten a la mano la Clave Única de Registro de Población, CURP, certificada del estudiante. Paso 3: Escribe la Clave del Centro de Trabajo, CCT, de la escuela donde cursa sus estudios, no en todos los casos se pide.

Escribe la Clave del Centro de Trabajo, CCT, de la escuela donde cursa sus estudios, no en todos los casos se pide. Paso 4: Da clic en el botón de buscar y selecciona la opción de "Descargar boleta" para guardar en formato PDF en tu computadora o celular.

¡Ya es oficial!



La @SEP_mx publicó el calendario escolar 2026-2027, con las fechas de inicio de clases, vacaciones y días de suspensión para el próximo ciclo escolar.



¿Cuándo es el primer puente? Checa aquí.https://t.co/E6YBvoLcGB pic.twitter.com/Y7UL5zrU7U — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

Revisa que tus datos no tengan errores de escritura

Si la plataforma te muestra el mensaje "Información no encontrada", el problema puede ser un error de captura.

Un solo número o letra equivocada en la CURP del alumno bloqueará la búsqueda por seguridad.

Lo mismo pasa con la CCT de la escuela; si no estás seguro de la clave del plantel, puedes consultarla en los directorios escolares oficiales de la SEP o revisando alguna boleta de años anteriores.

Usa la ventana de incógnito o cambia de navegador

La memoria caché de los navegadores puede almacenar datos viejos que impiden la carga de los nuevos formatos PDF.

Para solucionarlo, intenta abrir el enlace desde una ventana de incógnito, borra el historial de navegación de tu teléfono o haz el intento usando una computadora diferente.

¿Qué hacer si el sistema sigue fallando?

Si después de usar estas soluciones el sistema sigue sin mostrar las calificaciones de tu hijo, lo que puedes hacer es contactar de directamente a la dirección del plantel educativo.