¡Ya está el Calendario OFICIAL de la SEP 2026-2027! Fechas de inicio de clases y vacaciones

Ya está aquí el calendario oficial de la SEP 2026-2027 para el nuevo ciclo lectivo y aquí te dejamos los detalles sobre inicio de clases, días festivos y vacaciones para el nuevo ciclo escolar.

Según lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ciclo escolar iniciará de manera formal el lunes 31 de agosto de 2026. Mientras que el fin de curso tendrá variaciones de acuerdo con el nivel educativo.

Serán 185 días efectivos de clases en todos los niveles.

Así quedó el calendario escolar 2026-2027, según la SEP

Inicio y fin de curso

Inicio de clases: 31 de agosto de 2026.

Fin de clases: 9 de julio de 2027.

Días festivos y suspensión de labores

16 de septiembre de 2026: Suspensión de labores docentes.

2 de noviembre de 2026: Suspensión de labores docentes.

16 de noviembre de 2026: Suspensión de labores docentes.

25 de diciembre de 2026: Suspensión de labores docentes.

1 de enero de 2027: Suspensión de labores docentes.

6 de enero de 2027: Suspensión de labores docentes.

1 de febrero de 2027: Suspensión de labores docentes.

15 de marzo de 2027: Suspensión de labores docentes.

5 de mayo de 2027: Suspensión de labores docentes.

Días de vacaciones

Del 21 al 31 de diciembre de 2026: Periodo vacacional.

Del 22 al 31 de marzo de 2027: Periodo vacacional.