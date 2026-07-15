Análisis de sangre podría detectar el riesgo de alzhéimer antes de los primeros síntomas ¿De qué se trata?

Un análisis de sangre basado en el biomarcador p-tau217 podría convertirse en una herramienta para identificar el riesgo de desarrollar alzhéimer antes de que aparezcan los primeros síntomas.

De acuerdo con CNN, la investigación encontró que los adultos mayores cognitivamente sanos con niveles elevados de este biomarcador en sangre tenía una mayor probabilidad de presentar signos tempranos de demencia con el paso de los años, aunque especialistas señalan que la prueba aún no debe de utilizarse como método de diagnóstico por sí sola.

¿De qué trata el estudio que puede ayudar a detectar el alzhéimer?

La investigación analizó casi 2 mil 700 adultos mayores que no presentaban síntomas de deterioro cognitivo al inicio del seguimiento.

Los participantes se sometieron a tomografías por emisión de positrones (PET) para evaluar la presencia de placas de beta amiloide en el cerebro, así como análisis de sangre para medir los niveles del biomarcador p-tau217. Posteriormente fueron monitoreados durante un periodo de hasta 21 años.

¿Qué es el p-tau217?

Tradicionalmente, el diagnóstico del alzhéimer requiere estudios especializados como escáners PET o punciones lumbares, procedimientos que suelen ser costosos e invasivos.

En cambio, los análisis de sangre que miden la proteína tau fosforilada 217 (p-tau217) han demostrado predecir con precisión la acumulación de placas de beta amiloide en el cerebro.

Las placas de beta amiloide pueden comenzar a acumularse décadas antes de que aparezcan los principales síntosmas de pérdida de memoria.

Conforma aumenta esa acumulación, también empiezan a formarse ovillos de proteínas tau dentro de las neuronas, lo que provoca el deterioro y muerte de las células cerebrales.

La prueba de sangre no sustituye el diagnóstico

Los especialistas enfatizan que el análisis de sangre no debe utilizarse de manera aislada para diagnosticar el alzhéimer.

El investigador Richard Isaacson, director de investigación del Institute for Neurodegenerative Diseases en Florida y quien no participó en el estudio, señaló que un resultado positivo solo representa una parte del panorama biológico y que diversos factores, como una enfermedad renal o incluso un resfriado, pueden alterar los resultados y generar falsos positivos.

Por lo que explicó que en la práctica clínica el análisis debe complementarse con pruebas cognitivas, antecedentes médicos y otros estudios para obtener una evaluación más completa de paciente.

