¿Se levanta el paro? A 2 meses de la toma de Canal Once, IPN y SEP inician mesas de diálogo

Después de casi dos meses de que iniciara el paro estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la toma de instalaciones de Canal Once, finalmente comenzaron las mesas de diálogo entre representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), autoridades del Politécnico y la comunidad estudiantil.

Aunque por ahora los alumnos mantienen el paro y aseguran que no reanudarán las actividades hasta obtener respuestas concretas, las mesas de trabajo continuarán para llegar a un acuerdo.

¿Se levanta el paro en IPN? Esto se sabe tras mesa de trabajo con la SEP

Durante la reunión, que duró más de cuatro horas y media, ambas partes acordaron instalar cuatro mesas de trabajo para atender las principales demandas del movimiento estudiantil.

La siguiente reunión fue programada para el viernes 17 de julio a las 8:00 de la mañana en el Auditorio de la Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnológica, en la Unidad Zacatenco.

Pese a esto, los alumnos dejaron claro que el levantamiento del paro dependerá de que existan avances reales, además de la destitución del director general del IPN.

¿Qué piden los estudiantes del IPN para levantar el paro?

El movimiento estudiantil sostiene que las protestas no se limitan a un solo plantel, sino que buscan atender problemas que consideran estructurales dentro del Instituto Politécnico.

Entre las principales demandas destacan:



Un aumento significativo al presupuesto del IPN para mejorar la infraestructura y dar mantenimiento a laboratorios, salones y demás instalaciones.

Destitución del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, a quien acusan de desvío de recursos.

Garantías para que no existan represalias académicas o políticas contra quienes participan en el movimiento.

Procesos democráticos para que la comunidad pueda elegir a sus autoridades.

Los estudiantes sostienen que estas peticiones buscan garantizar mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades académicas.

¿Qué acordaron la SEP y el IPN con los estudiantes?

El primer encuentro entre autoridades y estudiantes concluyó con la creación de cuatro mesas de trabajo que abordarán distintos temas considerados prioritarios para resolver el conflicto.

Los grupos analizarán asuntos relacionados con:



Aspectos jurídicos y de seguridad.

Recursos financieros, infraestructura y servicios.

Democratización, descentralización y asuntos académicos.

Temas relacionados con la docencia.

¿Qué escuelas del IPN permanecen en paro?

Las escuelas que permanecen en paro son la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), cuyos estudiantes mantienen suspendidas las clases y la toma de Canal Once desde mayo.

De acuerdo con los manifestantes, las deficiencias en laboratorios, equipos e infraestructura impiden que puedan desarrollar adecuadamente sus prácticas y actividades escolares.

Durante una reunión de aproximadamente cinco horas, los estudiantes también rechazaron la propuesta de reprogramar las clases perdidas. La alternativa planteada consistía en continuar el próximo semestre con el actual para recuperar el tiempo suspendido.