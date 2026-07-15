Temblor hoy en México en vivo: Ocho sismos se registran durante la madrugada en Guerrero
¿Un pan para el susto? Sigue el minuto a minuto de todo temblor acontecido en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
¿Se te movió el piso? Consulta la actividad completa EN VIVO de todo temblor sucedido en México con magnitud, epicentro, reporte oficial de autoridades y todo lo que debes saber sobre los movimientos telúricos en la república.
En Azteca Noticias te damos el minuto a minuto de los reportes actualizados para que te mantengas informado.
¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?
Las zonas donde tiembla más fuerte en el país se concentran en toda la costa del Pacífico, especialmente en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima, porque ahí es donde las placas marinas empujan para meterse por debajo del continente.
También se mueve muchísimo en el norte, por la península de Baja California, aunque ahí el movimiento es diferente porque se debe al roce de lado a lado que provoca la Falla de San Andrés.
Aunque estados del centro como la Ciudad de México, Puebla o el Estado de México no están en la costa donde nacen estos temblores, terminan sufriendo bastante porque están sobre terrenos muy blandos.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 15 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Madrugada movida en Guerrero: se registran 8 sismos
El Servicio Sismológico Nacional reportó una seguidilla de 8 sismos entre la medianoche y las 03:30 de la madrugada en Guerrero.
Los sismos fueron en distintas regiones del estado, principalmente en San Marcos, Petatlán, Zihuatanejo y Coyuca de Benítez:
- 00:05 h: M 2.8 a 19 km al oeste de San Marcos (Prof: 20.2 km)
- 00:10 h: M 3.5 a 12 km al noroeste de Zihuatanejo (Prof: 29.9 km).
- 00:48 h: M 3.0 a 32 km al sureste de Petatlán (Prof: 31.0 km)
- 01:54 h: M 2.6 a 9 km al suroeste de San Marcos (Prof: 23.9 km)
- 02:24 h: M 3.0 a 34 km al noreste de Petatlán (Prof: 62.9 km)
- 02:47 h: M 3.3 a 33 km al suroeste de Coyuca de Benítez (Prof: 11.2 km)
- 03:01 h: M 2.8 a 10 km al suroeste de San Marcos (Prof: 14.3 km)
- 03:23 h: M 2.8 a 11 km al suroeste de San Marcos (Prof: 10.9 km)
Sismo de magnitud 4.1 en Puerto Vallarta, Jalisco
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.1 durante las primeras horas de este miércoles 15 de julio de 2026 en aguas del Océano Pacífico.
El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 302 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta