Temblor hoy en México en vivo: Ocho sismos se registran durante la madrugada en Guerrero

¿Se te movió el piso? Consulta la actividad completa EN VIVO de todo temblor sucedido en México con magnitud, epicentro, reporte oficial de autoridades y todo lo que debes saber sobre los movimientos telúricos en la república.

En Azteca Noticias te damos el minuto a minuto de los reportes actualizados para que te mantengas informado.

¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?

Las zonas donde tiembla más fuerte en el país se concentran en toda la costa del Pacífico, especialmente en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima, porque ahí es donde las placas marinas empujan para meterse por debajo del continente.

También se mueve muchísimo en el norte, por la península de Baja California, aunque ahí el movimiento es diferente porque se debe al roce de lado a lado que provoca la Falla de San Andrés.

Aunque estados del centro como la Ciudad de México, Puebla o el Estado de México no están en la costa donde nacen estos temblores, terminan sufriendo bastante porque están sobre terrenos muy blandos.