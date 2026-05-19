Moda mortal: detienen al hijo del fundador de Mango; es sospechoso del homicidio de su padre

Jonathan Andic, de 45 años de edad, fue detenido por las autoridades de España. Es considerado sospechoso de la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de la casa de moda Mango.

Quién es Jonathan Andic y por qué lo detuvieron en Barcelona

El hombre de 45 años fue arrestado por los Mossos d’Esquadra, como es conocida la policía catalana, y después fue presentado ante un juez de Barcelona, donde fue cuestionado y le fijaron una fianza de un millón de euros.

Además, Jonathan Andic debió entregar su pasaporte, tiene prohibido salir de la región y deberá presentarse a firmar cada semana. Posteriormente, salió del tribunal sin esposas.

De accidente a sospecha de homicidio: la muerte del fundador de Mango

Isak Andic murió en diciembre de 2024 después de caer desde más de 100 metros de altura mientras hacía senderismo acompañado de su hijo en Barcelona. En un principio, su muerte fue considerada como un accidente.

Un vocero de la familia Andic aseguró a la agencia de noticias Reuters que Jonathan seguirá cooperando con las autoridades y pidió respetar la presunción de inocencia.

El imperio de moda Mango y la sucesión de Isak Andic

Isak Andic, nacido en Estambul, Turquía, se trasladó a Cataluña, en el noreste de España, en la década de 1960 y fundó Mango en 1984. La convirtió en un grupo global considerado rival de Zara.

En el momento de su muerte, era presidente no ejecutivo de Mango y, de acuerdo con la revista especializada Forbes, su patrimonio neto ascendía a 4 mil 500 millones de dólares. Actualmente tiene más de 2 mil 900 tiendas en 120 países y una plantilla de 16 mil 400 empleados, destaca su página web.

Jonathan Andic es el mayor de los tres hijos del empresario. En un inicio, dirigió la firma de moda de 2014 a 2018, hasta que su padre lo relevó tras pérdidas millonarias. Actualmente, se desempeña como vicepresidente de la empresa y dirige Mango Man, la división de moda enfocada en el hombre.

