Bolsa de Nueva York, con ligeras pérdidas por resultados corporativos

Los flojos resultados corporativos de Tesla y 3M arrastraban el martes a los principales índices de Wall Street, mientras que los inversionistas de la Bolsa de Nueva York empezaban a ponerle más atención a las grandes compañías de tecnología, como Microsoft y Alphabet.

Los papeles de la fabricante de autos eléctricos Tesla Inc perdían 4%, presionando a la baja al S&P 500 y al Nasdaq, ya que sus utilidades por encima de las previsiones del mercado estuvieron más respaldadas por ventas de créditos relacionados con el medioambiente y por una liquidación de bitcóins, en lugar de la venta de vehículos.

Los papeles de Microsoft Corp y Alphabet Inc cedían más de 0.5% cada uno, en tanto que las acciones de Apple Inc, Facebook Inc y Amazon.com Inc -que reportarán resultados esta semana- cotizaban dispares.

Las cinco empresas combinadas representan alrededor del 22% de la capitalización de mercado del S&P 500. “Lo que realmente estamos esperando es una guía sobre a dónde marcharemos en los próximos seis meses a un año y eso es lo que está fijando la atmósfera para los mercados”, dijo un analista en Nueva York.

En general, se espera que las ganancias del S&P 500 salten 34.5% en el primer trimestre frente a igual periodo del año anterior.