Los términos de una tarjeta de crédito que debes entender para evitar deudas

Antes de utilizar una tarjeta de crédito es importante conocer cómo funciona y qué significa cada término que aparece en tu contrato o estado de cuenta. Conceptos como límite de crédito, fecha de corte, pago mínimo, CAT e intereses pueden ayudarte a tomar mejores decisiones, evitar cargos innecesarios y aprovechar este producto financiero sin poner en riesgo tu economía.

¿Qué es el límite de crédito?

De acuerdo con Condusef, el límite de crédito es la cantidad máxima de dinero que la institución financiera te presta por medio de tu tarjeta. Por ejemplo, si tu límite es de 5 mil pesos, no podrás gastar más de esa cantidad.

La tarjeta de crédito es un producto revolvente; es decir, conformepagas tu deuda, el límite se vuelve a liberar para que puedas utilizarlo nuevamente.

Fecha de corte en las tarjetas de crédito

Este concepto quiere decir que el día en que el Banco hace el cálculo de todo lo que gastaste durante el mes. Todos los consumos realizados después de esa fecha se irán al siguente periodo.

Pago mínimo de una tarjeta de crédito

Es la cantidad más pequeña que el Banco te permite pagar para mantener tu cuenta activa. Sin embargo, pagar solo el mínimo provoca que la deuda crezca y tardes mucho más tiempo en liquidarla.

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Pago para no generar intereses

Es el monto total que debes de pagar antes de la fecha límite para evitar que se generen más intereses. Es la mejor manera para pagar una tarjeta de crédito.

Los intereses

El interes es el costo que cobra el Banco por prestarte dinero uando no pagas el total de tu deuda. Mientras más te tardes en pagar, más intereses podrías acumular.

¿Qué es el CAT?

El costo anual total (CAT) es un indicador que te ayuda a conocer cuánto realmente cuesta una tarjeta de crédito (TC). Entre más bajo sea el CAT, menor podría ser el costo de dinanciamiento.



Intereses

Comisiones

Anualidades

Otros costos

Anualidad y comisiones en tarjetas de crédito

La anualidad es el costo que algunas tarjetas cobran cada año por permitirte usarla, mientras que las comisiones son cargos adicionales que pueden cobrarte por ciertos servicios o movimientos, por ejemplo: retirar dinero en efectivo, pagar tarde reemplazo de tarjeta, usar la tarjeta en el extranjero.

Usar una tarjeta de crédito de manera responsable te ayuda a organizar mejor tus pagos, hacer compras inteligentes antes de que se convierta en una deuda.

