Acelerador de pagos: la estrategia para reducir tus deudas más rápido y recuperar el control de tus finanzas

Si tus deudas se han convertido en una carga y sientes que los pagos no avanzan, existe una estrategia que puede ayudarte a recuperar el control de tus finanzas. El acelerador de pagos propone organizar tus compromisos, priorizar una deuda y destinar más recursos para liquidarla, con el objetivo de avanzar poco a poco hasta reunir tus pendientes y evitar que vuelvan a crecer.

De acuerdo con Condusef, existe una estrategia llamada el "acelerador de pagos", una herramienta impulsada que busca ayudarte a liquidar tus desudas más rápido y con mayor organización.

¿Qué es el acelerador de pagos?

El llamado acelerador de pagos es una estrategia sencilla que consiste en enfocar una mayor cantidad de dinero al pago de una deuda específica para terminarla más rápido y, después, usar ese mismo dinero para atacar la siguente deuda.

¿Cómo funciona este reto? Antes de acelerar cualquier pago, necesitas saber: cuánto debes, aquién le debes, cuánto pagas al mes, qué deuda te cobra más intereses, cuál podrías terminar más rápido.

Acelerador de pagos; consejos condusef|Condusef

Hacer un presupuesto también te ayudará a descubrir cuánto dinero realmente puedes destinar para todas tus deudas.

Puedes acomodarlas de la más pequeña a la más grande o de la que ya tenga más intereses, lo importante es tener una estrategia y mantenerla.

¿Cómo funciona el acelerador de pagos?

Además de pagar el mínimo en cada deuda, destina un poco más a la que quieres eliminar primero. Cuando termines de pagarla, usa ese dinero extra para acelerar la siguente.

Las metas pueden ayudarte a tener mejor un obejetivo, decir algo como "en diciembre habré terminado mis compras de meses sin intereses, o en seis meses reduciré la mitad de mi deuda".

El acelerador funciona cuando dejas de generar nuevas deudas innecesarias, es decir:



Evita comprar compras impulsivas

No usar una tarjeta para pagar otra

Revisa tus gastos hormiga

Piensa dos veces antes de aceptar promociones.

Dentro del acelerador debes de poner atención si solo pagas el mínimo cada mes, ya no sabes cuánto debes realmente, usar crédito para cubrir gastos básicos, tus quincenas desaparecen apenas llega.