Este es el número que debes revisar en una transferencia bancaria para evitar fraudes

La transferencia bancaria es uno de los métodos de pago más utilizados, pero también una vía frecuente para cometer fraudes mediante comprobantes falsos o alterados. Por ello, antes de dar por válida una operación, es importante verificar un dato específico que permite confirmar si la transferencia realmente fue procesada. Conocer cómo identificar este número puede ayudarte a evitar pérdidas económicas y realizar transacciones con mayor seguridad.

¿Cómo rastrear y verificar si es real con la clave de rastreo del SPEI?

Las transferencias bancarias son una herramienta común para enviar y recibir dinero, pero también pueden ser utilizadas para intentar cometer fraudes mediante comprobantes falsos o capturas de pantalla alteradas.

Antes de entregar un producto, servicio o confirmar un pago, es importante comprobar que la operación realmente fue procesada. Para ello, existe la clave de rastreo del SPEI, es decir, el dato que permite consultar el estado de una transferencia y verificar su autenticidad a través de las herramientas del Banco de México.

¿Qué es la clave de rastreo y el número de referencia SPEI?

Cuando una persona realiza una transferencia mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), la institución financiera genera una clave de rastreo, un identificador único que permite localizar la operación.

Este dato puede utilizarse junto con información como la fecha de pago, el banco emisor y el banco receptor para consultar el estado de la transferencia.

A diferencia de una captura de pantalla o un comprobante enviado por mensaje, la consulta en los sistemas oficiales permite confirmar si la operación existe y cuál es su situación dentro del SPEI.

¿Qué es el CEP de Banxico y cómo ayudar a confirmar un pago?

El Comprobante Electrónico de Pago (CEP) es un documento digital generado con informaicón de una transferencia realizada mediante SPEI. Este comprobante permite validar que un pago fue procesado y recibido por la institución financiera del beneficiario.

El CEP contiene datos de la operación, como la fecha, monto, banco emisor, baco receptor, cuenta beneficiaria y una serie de elementos de seguridad que permiten comprobar la autenticidad de la información.

Esta información es útil para evitar fraudes, ya que una captura de pantalla o un comprobante enviado por otra persona no garantiza que la transferencia bancaria haya sido realizada correctamente.

Para consultar una transferencia SPEI se puede utilizar el portal de Banxico dedicado al Comprobante Electrónico de Pago (CEP). Ahí es posible revisar el estado de una operación con los datos proporcionados por la persona que realizó el pago.

Para realizar la consulta normalmente se necesita:



Fecha en que se realizó la transferencia

Banco emisor

Banco receptor

Monto de la operación

Clave de rastreo o referencia numérica

Cuenta beneficiaria

Si una transferencia no aparece de inmediato, es recomendable revisar primero el estadp de la operación mediante las herramientas de consulta de Banxico antes de asumr que el pago no fue realizado.

Paso a paso para consultar el estatus de un pago en el portal de Banxico

Para verificar una transferencia mediante el CPE de Banxico sigue estos pasos:



Ingresa al portal de consulta del CEP de Banxico https://www.banxico.org.mx/cep/ Captura los datos solicitados de la transferencia Agrega la fecha, monto, bancos participantes y clave del rastreo o referencia Envía la consulta Revisa la información que muestra el sistema y cofirma que coincida con los datos del pago recibido

Si la operación fue procesada correctamente, el sistema mostrará la información correspondiente de la transferencia.

¿Qué hacer si no se refleja una transferencia?

Si ua transferencia no aparece reflejada, lo recomendable es revisar primero que los datos proporcionados sean correctos, como la cuenta de destino, monto, fecha y clave de rastreo.



Consulta el estado de la operación en el portal de Banxico

Contacta a la institución financiera si la tranferencia aparece como enviada pero no se recibe

Evita entregar productos o servicios únicamente con base en un comprobante de pago

Verificar una transferencia antes de confirmar una operación ayuda a reducir riesgos y permite tener mayor seguridad al realizar pagos electrónicos.

