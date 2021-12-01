Bomba de la Segunda Guerra Mundial estalla en Alemania

El departamento de bomberos informa que la bomba de la Segunda Guerra Mundial explotó en el suelo durante los trabajos de perforación para la segunda línea principal de S-Bahn, Múnich, en el sur de Alemania.

La explosión se produjo este miércoles en unas obras en las vías del ferrocarril y fue escuchada a varios kilómetros de distancia, según el tabloide Bild, que precisó que hay cuatro personas heridas, una de ellas de gravedad.

Las pistas no sufrieron daños. Pero todo el tráfico ferroviario alrededor de la estación central de Múnich tuvo que detenerse y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, según la cuenta de Twitter de la Policía de Múnich.

Bomba de 250 kilos de peso

El ministro del Interior bávaro Joachim Hermann declaró a dicho diario que la causa de la detonación fue una bomba de la Segunda Guerra Mundial de 250 kilos de peso que se hallaba enterrada y fue alcanzada en el curso de unas prospecciones.

"Han volado escombros a varios cientos de metros de distancia. Toda la zona está siendo registrada en estos momentos," añadió Hermann.

La detonación se produjo pasadas las 12 del mediodía hora local en las inmediaciones del puente Donnersberger, cerca de la estación de trenes central de Múnich, Alemania.

Investigación en proceso

El ministro del Interior, Joachim Herrmann, estuvo en el lugar del accidente dijo que espera una explicación completa. "Ahora debe determinarse: ¿Por qué no se reconoció esta bomba de antemano?"

Aún no está claro por qué el artefacto explosivo no se descubrió de antemano. Normalmente, durante los trabajos de construcción en el centro de Múnich, siempre se investiga con cuidado y con regularidad dónde podría haber fallas. Se incluyó en la investigación a expertos del servicio de eliminación de artefactos explosivos.

Los operativos para desactivar las llamadas "bombas dormidas" lanzadas por los aliados en la Segunda Guerra Mundial son relativamente frecuentes en Alemania y en ocasiones han conllevado evacuaciones masivas de residentes.

Miles de residentes desalojados

El mayor operativo hasta ahora fue el realizado en 2016 en la ciudad de Augsburgo, cuando 54,000 vecinos se vieron obligadas temporalmente abandonar sus casas para desactivar una bomba británica.

El 14 de junio del 2020 un explosivo de la Segunda Guerra Mundial calificado como altamente peligroso, fue hallado cuando se realizaba la limpieza de un apartamento, en la ciudad portuaria del norte de Alemania, Hamburgo.

El artefacto fue descubierto al interior de un garaje el sábado, de acuerdo a lo informado por la policía.

El objeto era un inestable y altamente peligroso detonador con carga explosiva, informó el departamento de bomberos.

Como la reliquia de la guerra no pudo ser desactivada en el lugar del descubrimiento, la policía cerró un parque adyacente e hizo que el escuadrón de desactivación de bombas llevara a cabo una explosión controlada. Nadie resultó herido en la operación.

Desactivaron siete bombas de la Segunda Guerra Mundial

El 26 de enero del 2020, la policía alemana informó que artificieros desactivaron siete bombas de la Segunda Guerra Mundial encontradas en el terreno donde se iba a ser ubicada la planta del fabricante de coches eléctricos Tesla, en las afueras de Berlín.

Las bombas eran de tamaño pequeño y fueron lanzadas por la aviación estadounidense durante la última gran guerra, aseguraron dichas fuentes.

Casi 75 años después de la conflagración, Alemania está salpicada de bombas que no estallaron y que a menudo son enterradas durante trabajos de construcción.

