Crisis en Medio Oriente: Israel bombardea un hospital y deja 13 muertos en Beirut, Líbano

La situación en Medio Oriente continúa escalando, dejando a miles de civiles como las principales víctimas de la guerra que se vive en la región. En recientes eventos, un ataque aéreo de las tropas de Israel al Hospital Hariri, el principal nosocomio gubernamental de la capital, dejó a decenas de heridos y 13 personas muertas en Beirut, Líbano .

¿Por qué Israel bombardeó un hospital en Beirut, Líbano?

Equipos de emergencia se trasladaron urgentemente al centro de Beirut, luego de que se reportara un ataque cerca del Hospital Hariri, el cual dañó gran parte de la infraestructura y dejó como saldo 13 personas muertas y 57 heridos.

Testigos relataron que el ataque generó una explosión ensordecedora, seguida de un caos total en las calles, donde la población buscaba refugio con desesperación. Ante la tragedia ocasionada, Israel señaló que el ataque estaba dirigido contra un objetivo específico de Hezbolá.

En un intento de justificar su acción, las fuerzas israelíes aseguran que debajo del principal nosocomio de Beirut, se escondía oro, ya que funcionaba como un búnker del grupo paramilitar Hezbolá .

Sin embargo, trabajadores del hospital han rechazado los señalamientos, alegando que no hay evidencia de que Hezbolá tuviesen alguna relación con la instalación médica

“Los criminales piensan que si atacan Ouzai, Beirut o cualquier otra zona del Líbano, creen que nos pueden presionar para que estemos contra la resistencia. Son ilusiones, sueños. Esto no sucede aquí”, relató un médico del Hospital Hariri.

🔴El hospital Sahel, de #Beirut, ha abierto sus puertas a la prensa para demostrar que no hay ningún búnker de Hezbollah, como dice Israel.

Decenas de periodistas hemos tenido vía libre para explorar por completo todas las instalaciones incluidos los sótanos y las plantas bajas. pic.twitter.com/CforM4bHvD — Almudena Ariza (@almuariza) October 22, 2024

Hezbolá responde ataque contra Israel

En respuesta al ataque, Hezbolá lanzó una serie de misiles contra Israel, provocando el sonido de sirenas de alerta antiaérea en varias localidades del país. Más tarde, autoridades no reportaron daños ni heridos como resultado de este contraataque.

Las tensiones entre Israel y Hezbolá han aumentado considerablemente en los últimos meses, y en medio de ataques, los líderes del grupo terrorista mantiene su firme respuesta: “Y confirmamos nuestra posición, no hay negociaciones bajo fuego. Lo que no se toma con fuego no se da con la política”, señaló Haj Mohammad Afif, Jefe de relaciones con Hezbolá.

En medio de esta escalada de violencia, habitantes de Israel y el Líbano viven entre la línea de fuego cruzado; una situación que parece no tener fin.