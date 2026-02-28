Tragedia en Irán: 53 niñas muertas tras bombardeo en escuela de Minab

Al menos 53 niñas fallecieron tras un bombardeo que impactó una escuela primaria en la localidad de Minab, en el sur de Irán, según informó el vicegobernador provincial a medios oficiales iraníes, durante la jornada de escalada de violencia en Medio Oriente.

De acuerdo con las autoridades de la nación persa, en el momento del ataque había 170 estudiantes en el plantel educativo. ¡Estados Unidos e Israel atacan Irán! El funcionario atribuyó el ataque a Israel, aunque hasta el momento no hay confirmación independiente por parte de fuentes internacionales sobre la autoría del bombardeo.

The Epstein regime has murdered 24 girls at their elementary school in Minab city. pic.twitter.com/oYg4Fm3MVq — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) February 28, 2026

¿Qué se sabe sobre las explosiones en Irán?

¡Estdos Unidos ataca Irán! Medios estatales como la agencia IRNA informaron de explosiones en distintos puntos del país, incluyendo la capital Teherán, así como en Isfahán, Tabriz y Karaj. La televisión estatal iraní reportó columnas de humo visibles en algunas zonas de la capital de Irán tras escucharse varias detonaciones, antes de que su señal fuera interrumpida.

Periodistas de la agencia EFE en el lugar señalaron haber escuchado fuertes explosiones en el norte de la capital y observar humo elevándose en el cielo. Después de las primeras explosiones, se registró caos vehicular en el norte de Teherán, donde numerosos automóviles bloquearon arterias principales.

Caos y pánico en Irán ante ataques de Estados Unidos e Israel

Padres de familia acudieron a escuelas para recoger a sus hijos, mientras que se formaron largas filas en cajeros automáticos ante el temor de una escalada del conflicto.

Conforme a la agencia Mehr News Agency reportó fallas en el servicio de telefonía móvil en algunas zonas de la capital; todo mientras que ciudadanos confirmaron interrupciones en llamadas e internet.

¿Cuál es la situación del gobierno iraní?

Las agencias Tasnim News Agency y Mehr informaron que el presidente Masud Pezeshkian “se encuentra en perfecto estado de salud”, en medio de los reportes de ataques. La situación continúa en desarrollo, con información aún en proceso de verificación independiente. La comunidad internacional observa con preocupación una posible escalada regional.