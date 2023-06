Incendio en Hospital General La Villa provoca evacuación de pacientes

Durante los últimos minutos del domingo se originó un incendio en el Hospital General de La Villa. Inició en una bodega donde almacenan productos de limpieza, de acuerdo con las primeras investigaciones en torno al siniestro que provocó la evacuación de los pacientes del área de terapia intensiva, entre los que estaba un bebé recién nacido.

Los elementos del H. Cuerpo de Bomberos que atendieron la emergencia lograron controlar el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas o con síntomas de asfixia, solo hubo daños materiales en el nosocomio.

Familiares de pacientes del Hospital General La Villa dan testimonio del siniestro

Ante la noticia de que el Hospital General de La Villa se estaba incendiando, los familiares de pacientes acudieron al lugar, para verificar las condiciones de los hospitalizados.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) recabó el testimonio de algunos de los familiares de los pacientes, como Patricia Téllez, quien comentó: “Nos acaban de avisar pues que había un incendio, pues si nos preocupamos mucho y desde allá venimos desde el Ajusco a ver a mi hermano, bendito sea Dios, está todo controlado”.

Los Bomberos de laCiudad de México (CDMX) atendieron la emergencia y llegaron para sofocar las llamas del hospital ubicado en la colonia Granjas Modernas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Silvia Meléndez, familiar de paciente, también relató cómo vivieron este incendio en uno de los hospitales de mayor demanda en la zona Norte de la capital.

“Tengo aquí a mi esposo, en el área de columna, pero gracias a Dios estaba aquí mi hijo y me mandó videos, me mandó información de que se estaba quemando el hospital y pues la verdad yo me vine rápido, venimos con mis cuñados y mis hijos y me vine a ver qué pasaba por qué si me preocupa que fuera algo más grande”, detalló.

¿Cuántos pacientes de Hospital General La Villa fueron evacuados por el incendio?

Ante el incendio fue necesario trasladar a 5 pacientes que se encontraban en el área de terapia intensiva del Hospital General de La Villa, ya que el humo era bastante denso. Paramédicos de la Cruz Roja y de la alcaldía Gustavo A. Madero realizaron las maniobras para sacar y llevar a los afectados a otros nosocomios.

Entre los pacientes de terapia intensiva que fueron evacuado, estaba un bebé recién nacido, a quien enviaron en una incubadora al Hospital Pediátrico de La Villa; el resto de los afectados fueron remitidos a los hospitales de Balbuena, Iguarán y al Rubén Leñero.

Corto circuito pudo provocar incendio en Hospital General La Villa

Según las primeras investigaciones, el incendio inició debido a un corto circuito, en una zona donde almacenan artículos de limpieza y el área que se quemó fue de aproximadamente 30 metros cuadrados.

Fue hasta después de las 02:00 horas de este lunes que los servicios de emergencia se retiraron. Todo quedó en un susto, sin embargo ya se investigan las causas de este incendio en el Hospital General de La Villa, que estuvo cerca de convertirse en una tragedia.