¿Por qué la ministra Lenia Batres no sería presidenta de la Suprema Corte?

La ministra Lenia Batres ha sido cuestionada por sus constantes pifias y desplantes en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pese a ello, aspira a presidir el máximo tribunal del país, sin embargo, un error legislativo en la cuestionada reforma judicial podría descarrilarla.

¿Qué dice la Constitución sobre la presidencia de la Suprema Corte?

Dos artículos constitucionales vigentes señalan métodos diferentes para designar el cargo. El artículo 94 señala que la presidencia la ocuparía la persona más votada de la elección judicial y que cada dos años se rotará la presidencia según el número de sufragios obtenidos, de mayor a menor.

De ser así, Lenia Batres sería la presidenta de la Suprema Corte en 2027, pero el artículo 97 dice que la presidencia del alto tribunal la elegirá el pleno de ministros y durará en el cargo cuatro años.

El error legislativo que podría generar tensión en la Corte

Los legisladores del oficialismo tuvieron tanta prisa por aprobar su reforma que dejaron dos vías distintas para elegir la presidencia.

"Si el poder reformador de la Constitución no corrige esto, que tendría que ser mediante una reforma constitucional, pues el tema lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno de la Suprema Corte, porque es el máximo intérprete de la Constitución", opinó Juan Carlos Cruz Razo, magistrado de circuito en retiro.

Ese error legislativo podría comenzar a generar tensión en el máximo tribunal del país.

"El propio constituyente permanente nos deja la puerta abierta para que sea el propio pleno, en mayoría de seis votos, quien tome las decisiones de los próximos presidentes de la Corte", comentó Román Lazcano, presidente del Foro de Constitucionalistas de México.

Dos métodos para elegir presidente: uno podría llevar a otra persona a la titularidad de la Corte; el segundo le daría luz verde a Lenia Batres, y el tiempo sigue avanzando sin que ese error se corrija.

Ministra Lenia Batres y su “berrinche” en la Suprema Corte

Durante una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros discutían un proyecto de Lenia Batres Guadarrama que frenó la posibilidad de revisar sentencias de asuntos ya juzgados.

Siete de sus nueve compañeros le pidieron quitar el párrafo 52, que hacía referencia a la figura de cosa juzgada fraudulenta, con la cual podrían abrir la puerta a más intentos de modificar casos concluidos. Eso desató el berrinche de la ministra.

“Si se insiste en querer suprimir un párrafo de mi proyecto, porque es mi proyecto y así va a aparecer en la sentencia publicada el proyecto presentado por la ministra fulana, como sucede en todos los casos, ustedes están cambiándolo (…) No me parece adecuado y asumo bajo protesta”, dijo Lenia Batres.

Pese a los argumentos del resto de ministros para suprimir el texto, Batres Guadarrama insistió en incluirlo y lo logró.