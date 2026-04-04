Avance de trenes y estado del servicio en el Metro CDMX hoy 4 de abril | Línea 2 LENTA
¿Sales este Sábado Santo? No llegues tarde, consulta el avance del metro CDMX de este 4 de abril y que nada cambie tus planes.
No llegues tarde a us actividades por Sábado Santo, Azteca Noticias trae para ti el monitoreo del avance de las 12 Líneas del Metro CDMX este 4 de abril 2026.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 28° C Mín. 11° C. pic.twitter.com/omOpqwd8yM— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 4, 2026
Sábado Santo: Así es el avance del metro CDMX hoy 4 de abril 2026
Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2
Ya se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, luego de realizar maniobras para retirar a una persona en zona de vías.
Línea 2 lenta
Usuarios de la Línea 2 reportan atrasos en los trenes. Toma precauciones.
Reportan esperas de 10 minutos en Nativitas, Línea 2
Los problemas de movilidad en la CDMX se extienden. Ahora, usuarios de la Línea 2 (Azul) reportan que los trenes permanecen detenidos por tiempos prolongados. En la estación Nativitas, pasajeros señalan esperas de más de 10 minutos sin que el convoy reanude la marcha.
Recomendación de transporte: Ante el avance nulo en el tramo de Tlalpan, considera el uso del Trolebús (Línea 1) que corre sobre el Eje Central como una alternativa paralela a la Línea 2 del Metro.
Qué ocurre con La línea 2? Llevamos 10 minutos en Nativitas y nada?— Alvaro Omar Oliva (@AlvaroOmarOliva) April 5, 2026
¿Sabes cuándo usar la palanca de emergencia del Metro? Esto dice la normativa
En medio de una jornada marcada por retrasos y saturación en diversas líneas, el Metro recordó a los usuarios el protocolo correcto para el uso de la señal de alarma (palanca roja) dentro de los trenes.
Aunque la tentación de accionarla puede ser alta ante detenciones prolongadas, las autoridades enfatizan que su uso debe limitarse exclusivamente a situaciones de riesgo real para garantizar la eficiencia del sistema.
¿Cuándo SÍ accionar la palanca?
* Urgencias médicas: Desmayos, infartos o cualquier crisis de salud de un pasajero.
* Acoso o violencia: Casos de agresión física o situaciones que vulneren la integridad de las personas.
* Riesgos mecánicos visibles: Incendios, presencia de humo denso o chispas en el interior del vagón.
* Caída de personas u objetos a las vías: Siempre que represente un peligro inmediato para la circulación.
¿Qué pasa si se usa de forma indebida?
Accionar la palanca por 'desesperación' debido al retraso del tren solo empeora la situación, ya que el protocolo obliga al conductor a detener la unidad por completo para una revisión, retrasando aún más a toda la línea. El abuso de este dispositivo es sancionado conforme al Reglamento de la Ley de Movilidad.
En caso de ser testigo de una urgencia médica, no dudes en accionar la palanca de emergencia para solicitar el apoyo del personal del Sistema. pic.twitter.com/ucze3e5ERK— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 5, 2026
Línea 3 se detiene por completo: Crece el malestar entre usuarios
La situación en la Línea 3 ha pasado de marcha lenta a una detención total en varios puntos de la red. A través de reportes ciudadanos, pasajeros atrapados en los trenes manifiestan su frustración ante la falta de avance y la ausencia de información clara por parte de las autoridades.
La línea 3 esta detenida, póngase a trabajar animales del metro— Abraham Flores (@perloc_66) April 5, 2026
Caos en Línea A: Reportan esperas de hasta 20 minutos en Pantitlán
La situación en la Línea A se torna crítica para los usuarios que buscan regresar hacia el Estado de México. Reportes ciudadanos indican que en la terminal Pantitlán, los tiempos de espera para abordar un tren superan los 20 minutos.
Que pasa en línea A, 20 minutos en pantitlan?— Yos (@Yoselin0220) April 5, 2026
Una línea más activa marcha de seguridad
La Línea 8 del Metro CDMX se une a lista de líneas que activaron la marcha de seguridad por la presencia de lluvia en la capital del país. Toma precauciones.
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 8 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 4, 2026
Toma previsiones. pic.twitter.com/37SDzk52B5
Activan marcha de seguridad por lluvia
El Metro informa que, debido a la presencia de lluvia en diversas zonas de la Ciudad de México y el Área Metropolitana, se ha implementado la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3 y B.
Esta medida protocolaria implica una reducción en la velocidad de los trenes para evitar derrapes en zonas de vías expuestas y garantizar un trayecto seguro. Se recomienda a los usuarios anticipar su salida, ya que los tiempos de traslado podrían duplicarse en estas rutas.
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 4, 2026
Toma previsiones. pic.twitter.com/tEKaiYZsHR
¿Buscas un nuevo amigo? Podrías encontrarlo en el Centro de Transferencia Canina del Metro
Más allá de la movilidad, el Metro de la CDMX continúa su labor social a través del Centro de Transferencia Canina (CTC). Las autoridades invitan a los usuarios a seguir su cuenta oficial (@ctcdelmetro) para conocer a los perritos que han sido rescatados de las zonas de vías y que hoy buscan un hogar.
Sigue la cuenta oficial del #CTCDelMetro,@ctcdelmetro, para mantenerte informado de los perritos rescatados dentro de las instalaciones del Metro, los requisitos de adopción y los datos para realizar donaciones; nuestros peludos te lo agradecerán mucho. #AdoptaNoCompres… pic.twitter.com/xugXlKGK3J— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 4, 2026
Vagones exclusivos para mujeres y niños operan las 24 horas
El Metro de la CDMX lanzó un nuevo recordatorio a los usuarios sobre la importancia de respetar los espacios exclusivos destinados a mujeres y menores de 12 años. Contrario a lo que se cree en ocasiones por ser fin de semana, esta medida es permanente los 365 días del año.
Las autoridades recordaron que el incumplimiento de esta norma conlleva sanciones estipuladas en la Ley de Cultura Cívica de la CDMX (Arts. 29 Fracción XI y 31), las cuales pueden incluir:
* Arresto: De 25 a 36 horas.
* Trabajo comunitario: De 12 a 18 horas.
* Multa económica: De 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Respeta el espacio destinado a mujeres y menores de 12 años en trenes y andenes en horario permanente los 365 días del año. pic.twitter.com/vuDV0KHQuL— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 4, 2026
Línea 3: Usuarios reportan marcha lenta
La Línea 3 presenta retrasos significativos la tarde de este sábado. De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, los trenes están realizando paradas de hasta 5 minutos por estación, lo que ha generado una saturación gradual en los andenes.
Hasta el momento, el STC Metro no ha reportado ninguna falla técnica, por lo que se presume que el avance lento podría deberse a la alta afluencia de pasajeros o a la dosificación de usuarios en estaciones de transbordo.
Que pasa en Linea 3? Va haciendo base de 5 min cada estación. Agilicen— J. Adrián T (@j_tabares1) April 4, 2026
Estación San Antonio Abad continúa cerrada y hay horarios especiales en Viaducto y Chabacano
Se mantienen las modificaciones en el servicio de la Línea 2. Si planeas utilizar este tramo hoy sábado, toma en cuenta que la operación se verá reducida significativamente por la noche.
* San Antonio Abad: Permanece cerrada. No hay ascenso ni descenso de trenes en esta estación.
* Chabacano y Viaducto: Operan con horario especial. Hoy sábado, estas estaciones cerrarán sus puertas a las 20:00 horas.
* Servicio de apoyo RTP: Ante el cierre temprano de las estaciones mencionadas, los autobuses de la RTP comenzarán a brindar servicio de apoyo a partir de las 22:00 horas. Consulta aquí los puntos exactos donde salen.
Reportan desalojo de trenes en la Línea A; usuarios acusan retrasos
Usuarios de la Línea A (Pantitlán - La Paz) reportan complicaciones severas la tarde de este sábado. A través de redes sociales, pasajeros indican que están siendo desalojados de los trenes. El servicio de Transporte informó que se debió al retiro de un tren para su revisión.
Que pasa la línea A están bajando a las personas de los trenes y no avanzan— 🥀 (@blinawink) April 4, 2026
¿Viajas con bici en el Metro? Recuerda las reglas para unidades plegables
Las bicicletas plegables tienen libre acceso a la red todos los días de la semana, siempre y cuando se encuentren completamente cerradas y no obstaculicen el paso de los demás pasajeros.
Las autoridades del Metro CDMX hicieron énfasis en las siguientes recomendaciones de seguridad:
* Plegado total: La bicicleta debe estar completamente plegada antes de ingresar a la zona de torniquetes.
* Zona permitida: Durante el trayecto, se debe permanecer en los extremos de los vagones o en zonas que no bloqueen las puertas de ascenso y descenso.
* Prioridad de paso: Ceder el paso a los usuarios que no portan vehículos y evitar maniobras bruscas dentro de las estaciones.
Recuerda que tu bici plegable viaja todos los días en Metro, toma en cuenta las indicaciones de seguridad 👉🏼 https://t.co/rTAuRXB5E6 pic.twitter.com/gULfoTZiN9— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 4, 2026
¿Qué está pasando en la Línea 1 y por qué está detenida?
Usuarios reporta.n que la Línea 1 está parada. El avance del Metro CDMX es lento este Sábado de Gloria, toma tus precauciones
Que pasa en la línea 1, ya tenemos más de 10 minutos parados y ni los ventiladores tienen prendidos— Julieta Torres (@JulietaTor79430) April 4, 2026
Línea 12 DETENIDA
El Metro CDMX informó que la Línea 12 comienza a agilizar su circulación luego de que usuarios reportaran que está detenida. Toma tus precauciones.
@MetroCDMX LÍNEA 12 detenida y no dicen la razón.— Rafael (@Rafael00162576) April 4, 2026
Esperas de 10 minutos para avanzar en Llínea 3
Usuarios reportan el avance lento de la Línea 3, con esperas de hasta 10 minutos para poder avanzar.
@MetroCDMX por qué no avanza la línea 3 estación hidalgo lleva parado más de 10 mn— Santos Vargas (@SantosVarg6366) April 4, 2026
Línea A con marcha detenida: usuarios
La Línea A del Metro se encuentra totalmente fuera de servicio y sin movimiento de trenes, situación que no ha sido comunicada de manera oportuna por los canales oficiales del sistema a pesar de ocurrir en un periodo de baja afluencia por días festivos.
Línea A sin servicio, no hay flujo de trenes, el servicio no es lento, está completamente detenido, y @MetroCDMX como siempre no sabe avisar en tiempo y forma, de los peores servicios de transporte que ni en días festivos/ vacaciones para muchos, saben lo que significa servicio— kmeraman (@ElchocheYt) April 4, 2026