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Avance de trenes y estado del servicio en el Metro CDMX hoy 4 de abril | Línea 2 LENTA

¿Sales este Sábado Santo? No llegues tarde, consulta el avance del metro CDMX de este 4 de abril y que nada cambie tus planes.

Avance del Metro CDMX hoy Sábado Santo
Disfruta de tus viajes en el metro CDMX sin contratiempos | Metro CDMX

Escrito por: Ollinka Méndez,Viridiana Castillo

No llegues tarde a us actividades por Sábado Santo, Azteca Noticias trae para ti el monitoreo del avance de las 12 Líneas del Metro CDMX este 4 de abril 2026.

Sábado Santo: Así es el avance del metro CDMX hoy 4 de abril 2026

Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2

Ya se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, luego de realizar maniobras para retirar a una persona en zona de vías.

Línea 2 lenta

Usuarios de la Línea 2 reportan atrasos en los trenes. Toma precauciones.

Reportan esperas de 10 minutos en Nativitas, Línea 2

Los problemas de movilidad en la CDMX se extienden. Ahora, usuarios de la Línea 2 (Azul) reportan que los trenes permanecen detenidos por tiempos prolongados. En la estación Nativitas, pasajeros señalan esperas de más de 10 minutos sin que el convoy reanude la marcha.

Recomendación de transporte: Ante el avance nulo en el tramo de Tlalpan, considera el uso del Trolebús (Línea 1) que corre sobre el Eje Central como una alternativa paralela a la Línea 2 del Metro.

¿Sabes cuándo usar la palanca de emergencia del Metro? Esto dice la normativa

En medio de una jornada marcada por retrasos y saturación en diversas líneas, el Metro recordó a los usuarios el protocolo correcto para el uso de la señal de alarma (palanca roja) dentro de los trenes.

Aunque la tentación de accionarla puede ser alta ante detenciones prolongadas, las autoridades enfatizan que su uso debe limitarse exclusivamente a situaciones de riesgo real para garantizar la eficiencia del sistema.

¿Cuándo SÍ accionar la palanca?

* Urgencias médicas: Desmayos, infartos o cualquier crisis de salud de un pasajero.
* Acoso o violencia: Casos de agresión física o situaciones que vulneren la integridad de las personas.
* Riesgos mecánicos visibles: Incendios, presencia de humo denso o chispas en el interior del vagón.
* Caída de personas u objetos a las vías: Siempre que represente un peligro inmediato para la circulación.

¿Qué pasa si se usa de forma indebida?

Accionar la palanca por 'desesperación' debido al retraso del tren solo empeora la situación, ya que el protocolo obliga al conductor a detener la unidad por completo para una revisión, retrasando aún más a toda la línea. El abuso de este dispositivo es sancionado conforme al Reglamento de la Ley de Movilidad.

Línea 3 se detiene por completo: Crece el malestar entre usuarios

La situación en la Línea 3 ha pasado de marcha lenta a una detención total en varios puntos de la red. A través de reportes ciudadanos, pasajeros atrapados en los trenes manifiestan su frustración ante la falta de avance y la ausencia de información clara por parte de las autoridades.

Caos en Línea A: Reportan esperas de hasta 20 minutos en Pantitlán

La situación en la Línea A se torna crítica para los usuarios que buscan regresar hacia el Estado de México. Reportes ciudadanos indican que en la terminal Pantitlán, los tiempos de espera para abordar un tren superan los 20 minutos.

Una línea más activa marcha de seguridad

La Línea 8 del Metro CDMX se une a lista de líneas que activaron la marcha de seguridad por la presencia de lluvia en la capital del país. Toma precauciones.

Activan marcha de seguridad por lluvia

El Metro informa que, debido a la presencia de lluvia en diversas zonas de la Ciudad de México y el Área Metropolitana, se ha implementado la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3 y B.

Esta medida protocolaria implica una reducción en la velocidad de los trenes para evitar derrapes en zonas de vías expuestas y garantizar un trayecto seguro. Se recomienda a los usuarios anticipar su salida, ya que los tiempos de traslado podrían duplicarse en estas rutas.

¿Buscas un nuevo amigo? Podrías encontrarlo en el Centro de Transferencia Canina del Metro

Más allá de la movilidad, el Metro de la CDMX continúa su labor social a través del Centro de Transferencia Canina (CTC). Las autoridades invitan a los usuarios a seguir su cuenta oficial (@ctcdelmetro) para conocer a los perritos que han sido rescatados de las zonas de vías y que hoy buscan un hogar.

Vagones exclusivos para mujeres y niños operan las 24 horas

El Metro de la CDMX lanzó un nuevo recordatorio a los usuarios sobre la importancia de respetar los espacios exclusivos destinados a mujeres y menores de 12 años. Contrario a lo que se cree en ocasiones por ser fin de semana, esta medida es permanente los 365 días del año.

Las autoridades recordaron que el incumplimiento de esta norma conlleva sanciones estipuladas en la Ley de Cultura Cívica de la CDMX (Arts. 29 Fracción XI y 31), las cuales pueden incluir:

* Arresto: De 25 a 36 horas.
* Trabajo comunitario: De 12 a 18 horas.
* Multa económica: De 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Línea 3: Usuarios reportan marcha lenta

La Línea 3 presenta retrasos significativos la tarde de este sábado. De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, los trenes están realizando paradas de hasta 5 minutos por estación, lo que ha generado una saturación gradual en los andenes.

Hasta el momento, el STC Metro no ha reportado ninguna falla técnica, por lo que se presume que el avance lento podría deberse a la alta afluencia de pasajeros o a la dosificación de usuarios en estaciones de transbordo.

Estación San Antonio Abad continúa cerrada y hay horarios especiales en Viaducto y Chabacano

Se mantienen las modificaciones en el servicio de la Línea 2. Si planeas utilizar este tramo hoy sábado, toma en cuenta que la operación se verá reducida significativamente por la noche.

* San Antonio Abad: Permanece cerrada. No hay ascenso ni descenso de trenes en esta estación.
* Chabacano y Viaducto: Operan con horario especial. Hoy sábado, estas estaciones cerrarán sus puertas a las 20:00 horas.
* Servicio de apoyo RTP: Ante el cierre temprano de las estaciones mencionadas, los autobuses de la RTP comenzarán a brindar servicio de apoyo a partir de las 22:00 horas. Consulta aquí los puntos exactos donde salen.

Reportan desalojo de trenes en la Línea A; usuarios acusan retrasos

Usuarios de la Línea A (Pantitlán - La Paz) reportan complicaciones severas la tarde de este sábado. A través de redes sociales, pasajeros indican que están siendo desalojados de los trenes. El servicio de Transporte informó que se debió al retiro de un tren para su revisión.

¿Viajas con bici en el Metro? Recuerda las reglas para unidades plegables

Las bicicletas plegables tienen libre acceso a la red todos los días de la semana, siempre y cuando se encuentren completamente cerradas y no obstaculicen el paso de los demás pasajeros.

Las autoridades del Metro CDMX hicieron énfasis en las siguientes recomendaciones de seguridad:

* Plegado total: La bicicleta debe estar completamente plegada antes de ingresar a la zona de torniquetes.
* Zona permitida: Durante el trayecto, se debe permanecer en los extremos de los vagones o en zonas que no bloqueen las puertas de ascenso y descenso.
* Prioridad de paso: Ceder el paso a los usuarios que no portan vehículos y evitar maniobras bruscas dentro de las estaciones.

¿Qué está pasando en la Línea 1 y por qué está detenida?

Usuarios reporta.n que la Línea 1 está parada. El avance del Metro CDMX es lento este Sábado de Gloria, toma tus precauciones

Línea 12 DETENIDA

El Metro CDMX informó que la Línea 12 comienza a agilizar su circulación luego de que usuarios reportaran que está detenida. Toma tus precauciones.

Esperas de 10 minutos para avanzar en Llínea 3

Usuarios reportan el avance lento de la Línea 3, con esperas de hasta 10 minutos para poder avanzar.

Línea A con marcha detenida: usuarios

La Línea A del Metro se encuentra totalmente fuera de servicio y sin movimiento de trenes, situación que no ha sido comunicada de manera oportuna por los canales oficiales del sistema a pesar de ocurrir en un periodo de baja afluencia por días festivos.

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