Avance de trenes y estado del servicio en el Metro CDMX hoy 4 de abril | Línea 2 LENTA

En medio de una jornada marcada por retrasos y saturación en diversas líneas, el Metro recordó a los usuarios el protocolo correcto para el uso de la señal de alarma (palanca roja) dentro de los trenes.

Aunque la tentación de accionarla puede ser alta ante detenciones prolongadas, las autoridades enfatizan que su uso debe limitarse exclusivamente a situaciones de riesgo real para garantizar la eficiencia del sistema.

¿Cuándo SÍ accionar la palanca?

* Urgencias médicas: Desmayos, infartos o cualquier crisis de salud de un pasajero.

* Acoso o violencia: Casos de agresión física o situaciones que vulneren la integridad de las personas.

* Riesgos mecánicos visibles: Incendios, presencia de humo denso o chispas en el interior del vagón.

* Caída de personas u objetos a las vías: Siempre que represente un peligro inmediato para la circulación.

¿Qué pasa si se usa de forma indebida?

Accionar la palanca por 'desesperación' debido al retraso del tren solo empeora la situación, ya que el protocolo obliga al conductor a detener la unidad por completo para una revisión, retrasando aún más a toda la línea. El abuso de este dispositivo es sancionado conforme al Reglamento de la Ley de Movilidad.